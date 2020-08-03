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CDL49 - Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort… Jean-Jacques Crevecoeur
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12 views • August 03, 2020
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Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.
Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0
Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.
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