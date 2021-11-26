Η ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ

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944 views • November 26, 2021





Παράλληλα σε χώρες της ευρωπαικής ένωσης βλέπουμε να δοκιμάζουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με αποκορύφωμα την Αυστρία, τους εγκλεισμούς ανυποτάκτων και το αόριστα υποχρεωτικό μπόλιασμα, στην Αμερική και την Αγγλία καθιερώνουν την τρίτη δόση για όλους πριν από την τέταρτη όπου στο Ισραήλ που σέρνει το χορό είναι πιο κοντά από ποτέ ενώ η πιο ανησυχητική κατάσταση είναι στην Αυστραλία όπου όχι μόνο έμπλεξαν με τον ιό τους αυτόχθονες Αβοριγίνους αλλά ξεκινούν να τους μεταφέρουν και σε στρατόπεδα καραντίνας με τη βοήθεια του στρατού. Το θέμα είναι όμως πως ενώ δυναμικά συντηρούν την αντίληψη των ανθρώπων σε πολύ χαμηλά επίπεδα συνεχίζοντας να τρομοκρατούν ότι ακόμα απειλούμαστε από έναν ιό από μια νυχτερίδα στην Κίνα και ο μόνος τρόπος επιβίωσης είναι τα φίμωτρα και η γονιδιακή θεραπεία, αυτοί ξετυλίγουν τα νοσηρότατα σχέδια τους μπροστά στα μάτια μας προσπαθώντας να υλοποιήσουν την απόλυτη ματαιοδοξία του αφεντικού τους, να γίνει δημιουργός στη θέση του Δημιουργού.



Και όπως συνήθισαν ή ανάγκασαν τους ανθρώπους να εκτελούν κάθε διεργασία από το διαδίκτυο αλλά και να χτίζουν μια διαδικτυακή περσόνα, το επόμενο θα’λεγες βήμα είναι να τους βάλουν και σε ένα τεχνητό ψηφιακό κόσμο ο οποίος προφανώς θα φανεί πολύ εντυπωσιακός στα μάτια των ανυποψιάστων. ‘Ενας κόσμος που θα διέπεται πλήρως από τους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης του μαύρου και θα είναι, λέει, τόσο ρεαλιστικός που σε μας θα φαίνεται πανομοιότυπος και, όπως μπορείς να φανταστείς, στις επόμενες κατάλληλα εκπαιδευμένες γενιές “αληθινότερος” δημιουργώντας έτσι την απόλυτη φυλακή.



Όμως αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά αλλά είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που διαρκώς σφίγγει το λαιμό μιας ανθρωπότητας η οποία διαρκώς συμβιβάζεται και παραχωρεί όλο και περισσότερη ελευθερία ξεχνώνας ακόμα και την έννοια της τελευταίας. Δεν υπάρχει όμως ολίγον ελεύθερος και επειδή στην τωρινή αποκαλυπτική πραγματικότητα αυτό ειναι φανερότερο από ποτέ, είναι και η καλύτερη ευκαιρία να απομονώσουμε κάθε συμπεριφορά ή κατάσταση που λειτουργεί ολοκληρωτικά ή συνεργάζεται και δημιουργικά να αναζητήσουμε διεξόδους που θα είναι συνέπεια της ελεύθερης σκέψης μας, του θάρρους της ακολουθίας της Αλήθειας.



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Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής είναι εδώ: Μιας και οι συνεχείς εκκλήσεις για σαφή στοιχεία σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία με όσους έχουν ή είχαν ξεκινήσει γονιδιακή θεραπεία βρίσκονται στο απροχώρητο, θα έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να ξεκινήσουν να μιλούν γι’αυτά επιτέλους με νούμερα χωρίς όμως να βληθεί και η αμέριστη εμπιστοσύνη που μας έχει δημιουργήσει η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτών των σκευασμάτων-όπλων. Οπότε, ως ελεγκτές του αφηγήματος, ξαναφόρεσαν τη στολή του σεφ και άρχισαν να μαγειρεύουν στατιστικά χωρίς πάλι να τους απασχολεί που δεν κάνουν ούτε για λαντζιέρηδες έτσι όπως βαφτίζουν το κρέας ψάρι και πλέον βρίσκονται σε σημείο να τρέχουν να προστατευτούν από τριπλά μπολιασμένους.Παράλληλα σε χώρες της ευρωπαικής ένωσης βλέπουμε να δοκιμάζουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με αποκορύφωμα την Αυστρία, τους εγκλεισμούς ανυποτάκτων και το αόριστα υποχρεωτικό μπόλιασμα, στην Αμερική και την Αγγλία καθιερώνουν την τρίτη δόση για όλους πριν από την τέταρτη όπου στο Ισραήλ που σέρνει το χορό είναι πιο κοντά από ποτέ ενώ η πιο ανησυχητική κατάσταση είναι στην Αυστραλία όπου όχι μόνο έμπλεξαν με τον ιό τους αυτόχθονες Αβοριγίνους αλλά ξεκινούν να τους μεταφέρουν και σε στρατόπεδα καραντίνας με τη βοήθεια του στρατού. Το θέμα είναι όμως πως ενώ δυναμικά συντηρούν την αντίληψη των ανθρώπων σε πολύ χαμηλά επίπεδα συνεχίζοντας να τρομοκρατούν ότι ακόμα απειλούμαστε από έναν ιό από μια νυχτερίδα στην Κίνα και ο μόνος τρόπος επιβίωσης είναι τα φίμωτρα και η γονιδιακή θεραπεία, αυτοί ξετυλίγουν τα νοσηρότατα σχέδια τους μπροστά στα μάτια μας προσπαθώντας να υλοποιήσουν την απόλυτη ματαιοδοξία του αφεντικού τους, να γίνει δημιουργός στη θέση του Δημιουργού.Και όπως συνήθισαν ή ανάγκασαν τους ανθρώπους να εκτελούν κάθε διεργασία από το διαδίκτυο αλλά και να χτίζουν μια διαδικτυακή περσόνα, το επόμενο θα’λεγες βήμα είναι να τους βάλουν και σε ένα τεχνητό ψηφιακό κόσμο ο οποίος προφανώς θα φανεί πολύ εντυπωσιακός στα μάτια των ανυποψιάστων. ‘Ενας κόσμος που θα διέπεται πλήρως από τους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης του μαύρου και θα είναι, λέει, τόσο ρεαλιστικός που σε μας θα φαίνεται πανομοιότυπος και, όπως μπορείς να φανταστείς, στις επόμενες κατάλληλα εκπαιδευμένες γενιές “αληθινότερος” δημιουργώντας έτσι την απόλυτη φυλακή.Όμως αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά αλλά είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που διαρκώς σφίγγει το λαιμό μιας ανθρωπότητας η οποία διαρκώς συμβιβάζεται και παραχωρεί όλο και περισσότερη ελευθερία ξεχνώνας ακόμα και την έννοια της τελευταίας. Δεν υπάρχει όμως ολίγον ελεύθερος και επειδή στην τωρινή αποκαλυπτική πραγματικότητα αυτό ειναι φανερότερο από ποτέ, είναι και η καλύτερη ευκαιρία να απομονώσουμε κάθε συμπεριφορά ή κατάσταση που λειτουργεί ολοκληρωτικά ή συνεργάζεται και δημιουργικά να αναζητήσουμε διεξόδους που θα είναι συνέπεια της ελεύθερης σκέψης μας, του θάρρους της ακολουθίας της Αλήθειας.Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΦίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-teleiotiki-aixmalosia-se-mia-efialtiki-fylaki Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation

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