ÖNCE KORKUYA KARŞI AŞILAMAMIZ LAZIM MİLLETİ - Dr. Luis de Benito

Anaakım Medya ile İspanya / Madrid ‘deki Escorial Hastanesi Doktoru Luis de Benito Konuşması





Sunucu:



Merhaba doktor bey. Hastaların yoğun bakıma alındığını öğrendik.



Durumu en iyi bilenlerdensiniz, pandeminin başından beri koronavirüslü hasta bakıyorsunuz…



Durum tam olarak nedir, anlatır mısınız bize? Vahim herhalde durum?



Yatak sayısı artırımına giden hastaneler var mı şu an? Doğruluk payı var mı bu duyumların?







Dr. Luis de Benito:



Yok valla, bence böyle bir durum yok ortada. Hangi hastanelerden bahsettiğinizi bilmiyorum açıkçası.



100 küsur yatak kapasiteli hastanemiz ve 3 vaka var elimizde.







Sunucu:



450 virüsle enfekte kişi var!







Dr. Luis de Benito:



Bunlar hasta mı yoksa sadece pozitif çıkmış vakalar mı peki? Bu tarz veriler yanıltıcı olabiliyor biliyorsunuz.



Sağlık ocaklarında çokça test yapılıyor. Bir de trafikte araç içinde insanlara test yapılıyor. Pozitif çıkanı tutup covid19 ilan ediyoruz. Halbuki sapasağlam araba kullanırken test edilen insanlar bunlar. Burdan kalkıp “covid19 vakaları artıyor” demek yanıltıcı oluyor. Halbuki yok öyle bir şey! Sayıda bir artış var evet, ama covid19 belirtisi gösteren hasta insan sayısı değil bu.



Şu an ÇOK FAZLA TEST YAPILDIĞI İÇİN yükselme eğilimine girmiş vaka sayısı var. Testin pozitif çıkması da kişinin hasta olduğu anlamına gelmez zaten.







Sunucu:



Rusya ve Almanya’da çıkan aşıların haberlerini duymuşsunuzdur. Fakat belli ki sonbahara kadar hazır olmayacak bu aşı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?







Dr. Luis de Benito:



Tabi, aşı her zaman karlı iştir. Hele de GEREKLİLİĞİNE İNANDIRMAK İÇİN İNSANLARI ÖLÜMÜNE KORKUTMUŞSANIZ. Soru şu: Aşıya gerek var mı? Tehlikeli olmadığı biliniyor mu? Koruyacak mı? Ama her şeyden önce lazım mı değil mi bu?



Bu salgın(!) bu kadar yayılmış ve nüfusun büyük bölümü virüsle karşılaşmışsa daha ne diye aşılayacaksınız ki herkesi?



Aşı diyorsak ÖNCE KORKUYA KARŞI AŞILAMAMIZ LAZIM MİLLETİ. Çünkü toplumda öyle bir panik havası yaratıldı ki biz doktorlar olarak şaşkınız vallahi.







Sunucu:



İspanya’da günde ortalama 1.000 kişinin testi pozitif çıkıyor.







Dr. Luis de Benito:



Helikobakter pilori enfeksiyonu olan kaç kişi ar biliyor musunuz? İSPANYA’nın YARISI TAŞIYOR BUNU.



Bu bakteri DSÖ’nün 1.sınıf kansorejen saydığı bir bakteri hem de. İspanya’nın yarısı mide kanseri riski taşıyor demektir bu. Bu, vahim bir durum mu sizce? Olağanüstü hal falan olabilir mi? Basın veriyor mu haberini? Yok. Çünkü olağanüstü bir durum yok ortada da ondan.







İspanya’daki 200-300 kişilik doktor-hemşire grubu olarak biz şunu anladık:



Eylül için MİLLETİ YAZIN SORUMSUZCA DAVRANDIKLARINA İNANDIRIP evlere kapanmaya ikna için gerekli tedbiriler alınmış durumda.





Kaynak:



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