Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 39

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Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
00:33 — Как преодолеть «двойственность сознания»?
01:34 — Как научиться любить человечество?
02:32 — Вопрос о философии Любви-Агапэ.
03:35 — В чём повинны «даже лучшие»?
06:07 — В чём проявляется подобие женщин Матери Мира?
07:21 — Вопрос о клонах.
08:13 — Нуждается ли Истина в доказательствах?
09:54 — Что значит Слово ДЭВИ?
10:46 — Вопрос о препятствиях на Пути Света.
12:17 — В чём заключается Трансформация Света Матери Мира?
13:53 — Вопрос о самомнении и самоуничижении.
14:09 — В чём причина, что человеку плохо?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 38.
Читает Автор. https://youtu.be/g_K4PWtikGc
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-39
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
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