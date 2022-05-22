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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 39
Vera Nika
Vera Nika
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43 views • May 22, 2022

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos  (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:33 — Как преодолеть «двойственность сознания»?

01:34 — Как научиться любить человечество?

02:32 — Вопрос о философии Любви-Агапэ.

03:35 — В чём повинны «даже лучшие»?

06:07 — В чём проявляется подобие женщин Матери Мира?

07:21 — Вопрос о клонах.

08:13 — Нуждается ли Истина в доказательствах?

09:54 — Что значит Слово ДЭВИ?

10:46 — Вопрос о препятствиях на Пути Света.

12:17 — В чём заключается Трансформация Света Матери Мира?

13:53 — Вопрос о самомнении и самоуничижении.

14:09 — В чём причина, что человеку плохо?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 38.

Читает Автор. https://youtu.be/g_K4PWtikGc


Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-39


 Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj  

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.


Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya


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