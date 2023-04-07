The Apotihans - ΜΑΛΑΚΑ ΠΙΟ ΜΑΛΑΚΑ, ρε Κούλη (στίχοι πιο κάτω στο show more)

(Μουσικη : Γιωργος Κριμιζάκης, Στιχοι : Νίκος Ξύδης)

https://youtu.be/nhBAUk0kPv4



Θα πω ενα τραγουδι στο πιανο



γι' αυτα που κανεις δεν τολμα

κι αν πω κατιτι παραπανω

ας μου φωναξετε

Μαλακα, πιο μαλακα

πες τα τουλαχιστον πιο μαλακα

Ο Κουλης με την Αριστεια

τη ρωγα την απατηλη

Novartis, παιδεραριστεια

ολα με σχεδιο

Μαλακα, πιο μαλακα

Πες πως μας εσωσαν πιο μαλακα

Κοψαν μισθους και συνταξεις

αυξησαν τους φορους παντου

κι εσυ ωσπου να τα τιναξεις

δουλευε πλεμπα

Μαλακα,πιο μαλακα

μαζι τα φαγαμε πιο μαλακα

Πατριδα, Θρησκεια και Cisco



μ' αυτος δεν ιδρωνει γιατι

τριημερο και νεο ισκιο

ο στριπ αντβάιζορ

Μαλακα, πιο μαλακα

Υπερκομψος ολεθρος πιο μαλακα

Στον δρομο κρυωνεις διοδια



στο σπιτι κρυωνεις ΔΕΗ

η αλωση σε νεα επεισοδια

μα δε θες βαζελινη

Μαλακα, πιο μαλακα

του Ευρωπαιου ειναι πιο μαλακα

Ο χαρος τον κοσμο θεριζει



τα χρηματα πανε αλλου

o Sakis στο πάρκινγκ τσιρίζει

μεγαλος περιπατος

Μαλακα, πιο μαλακα

Ββββζζζοουυν η αναπτυξη πιο μαλακα

Μαλακα, πιο μαλακα



να ζεις το κωλοσογο πιο μαλακα

Μαλακα, πιο μαλακα



φασιστες, πρεζεμποροι πιο μαλακα

Μαλακα, πιο μαλακα



μοναχοι τρωγομαστε πιο μαλακα

Μαλακα, πιο μαλακα



κλεισε την τηλεοραση ρε μαλακαααα