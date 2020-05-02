ΕΚΠΟΜΠΗ "ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ"-ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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36 views • May 02, 2020



Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2012



Ένα άρθρο μου και μια εκπομπή απο το παρελθόν...

Το άρθρο "Πάντα υπάρχει Ελπίδα" το έγραψα το 2009, ενω η εκπομπή "Το Φως της Αυγής- Πάντα υπάρχει Ελπίδα" ηχογραφήθηκε το 2012, αλλά ανεβαίνει στο Brighteon και γενικότερα στο διαδίκτυο με την συγκεκριμένη μορφή για πρώτη φορά.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί το δεύτερο μέρος της Εκπομπής, ενω στο Brighteon υπάρχει και το πρώτο μέρος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τόσο το άρθρο όσο και η αντίστοιχη εκπομπή παραμένουν προφητικές καταθέσεις της ψυχής μου τις οποίες εναπόθεσα στο χαρτί και σε οπτικο ακουστικό υλικό με την ελπίδα να εισακουστώ κάποτε στο μέλλον...δηλαδη στο Παρόν μας!



Όσοι αισθάνεστε συγχρονισμένοι με τα μηνύματα του άρθρου, της εκπομπής και κατ΄επέκταση των βίντεο μου μπορείτε να τα κοινοποίησετε ελεύθερα στο διαδίκτυο ώστε να τα ακούσουν και άλλοι πολλοί φίλοι και φίλες σας.



~ Κατερίνα Κωστάκη

Ενορατική Συγγραφέας Ποιήτρια Θεραπεύτρια

Δημιουργός του Δικτύου ACADEMY OF INNER LIGHT



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