BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΕΚΠΟΜΠΗ OΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 08 12 2019 (34η ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
62 followers
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
32 views • April 27, 2020
GREEK LIVE BROADCASTING "DREAM STATES RELOADED" 08 12 2019 (34rd LIVE BROADCASTING) WITH VISIONARY AUTHOR POET HEALER KATERINA KOSTAKI (ONLY GREEK LANGUAGE)
*LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 08 12 2019 (34η ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΜΕ THN ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΜΕ, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ EINAI Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ACADEMY OF INNER LIGHT" ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 24 11 2012 ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΤΑΝ ΠΟΙΚΙΛΗ: ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ, ΑΛΙΕΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΙΕΝΣ, ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ & ΕΣΩΓΗΙΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ (BREAKAWAY CIVILIZATIONS), ΝΟΡΝΤΙΚ (NORDIC) & ΠΛΕΙΑΔΕΙΟΙ (PLEIADIANS), ΝΤΡΑΚΟ (DRACO), ΕΝΤΟΜΟΕΙΔΕΙΣ (INSECTOIDS), ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (LUNAR BASES), ΑΡΕΙΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (MARS BASES), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ, ΥΠΕΡ-ΓΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ, ΖΩΝΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ , ΓΙΓΑΝΤΕΣ, ΝΕΦΕΛΙΜ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ JASON RICE & COREY GOODE, DISCLOSURE PROJECT & Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ STEVEN MACON GREER, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DISCLOSURE PROJECT

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT".
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ :https://www.tubebuddy.com/academyofin...
DONATIONS/ΔΩΡΕΕΣ:http://www.paypal.me/katerinakostaki

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/academylight2012
ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ BRIGHTEON:http://www.brighteon.com/channel/academyofinnerlight

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS
AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki
TWITTER
http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki
INSTAGRAM
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
WEBPAGE
http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG
http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG
http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications

Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ EΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΕΔΩ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvy2_M6Jvpm6dgtDv8bIS0BbGNFoHdau
Keywords
alienufospiritualitysecret space programreptilesearth changeskaterina kostakiacademy of inner lightcosmic changesspiritual teachingsbreakaway cicilizationslunar basesmars basesreptoidsinsectoids
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Civilizational War Over AI: I&#8217;m on the Side of Humans, Not the Machine Overlords

The Civilizational War Over AI: I’m on the Side of Humans, Not the Machine Overlords

Mike Adams
Trump Announces $1 Million Reward for Reports of Voter Fraud Ahead of Midterms

Trump Announces $1 Million Reward for Reports of Voter Fraud Ahead of Midterms

Garrison Vance
Binance Hackers Moved $6.3B Before Assets Could Be Frozen, Report Says

Binance Hackers Moved $6.3B Before Assets Could Be Frozen, Report Says

Patrick Lewis
U.S. Treasury Projects Higher Borrowing Needs Over Next Decade

U.S. Treasury Projects Higher Borrowing Needs Over Next Decade

Sterling Ashworth
White House Exploring Options to Keep Netanyahu in Power Under Unity Government, Report Says

White House Exploring Options to Keep Netanyahu in Power Under Unity Government, Report Says

Douglas Harrington
Financial Times Refuses to Retract Putin Call Article

Financial Times Refuses to Retract Putin Call Article

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy