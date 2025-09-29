Йом Кипур. Апостолы Филипп, Варфоломей и Матфей. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 21 сентября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ.
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч
Фрагменты:
“Период пребывания в страхе Господнем — 10 Дней Трепета, предшествующие Йом Кипуру, который является Субботой Покоя и священного собрания. 9й и 7й дни 7-го месяца — это Дни Покоя, и нам также дано наставление “смирять свои души” перед днём, в который будут Открыты Книги!
Мы продолжили изучать тему 12 Апостолов, поскольку они уже восседают на своих престолах и судят 12 колен Израиля. В нашем предыдущем исследовании мы говорили о 4 Столпах Экклесии и их связи с Порядком Станов и Новым Иерусалимом. В этом исследовании мы рассмотрели 3 следующих Апостолов: Филиппа, Варфоломея и Матфея.
После того, как Иисус призвал Андрея, Петра, Иакова и Иоанна (2 пары братьев), Он избрал Филиппа. Филипп всегда указан 5-ым. Из четырёх Евангелий история призвания Филиппа записана только в Евангелии от Иоанна. (Ин 1:43)
Иоанн не упоминает никого по имени Варфоломей, но в Евангелии от Иоанна 1:45 он упоминает человека по имени Нафанаил. Матфей, Марк и Лука не упоминают никого по имени Нафанаил.
Так может быть, это один и тот же человек? Это мог быть Нафанаил Варфоломей: Нафанаил как имя (собственное), а Варфоломей (сын Фалмая) как отчество (патрономическое имя).
В IV веке Евсевий Кесарийский писал, что Варфоломей проповедовал в Индии, где оставил копию Евангелия от Матфея. А затем, в I веке, он принёс христианство в Армению. В результате этого, в 301-м году Армянское царство стало первым государством в истории, официально принявшим христианство. Монастырь Святого Варфоломея был известным армянским монастырём, построенным в XIII веке на предполагаемом месте мученичества Варфоломея в Васпуракане, области Великой Армении (ныне в регионе юго-восточной Турции).
Матфей считается автором Евангелия от Матфея.
В Евангелии от Матфея имя Евангелиста указано не сразу после предыдущего апостола, а занимает 8-е место в списке. Однако во всех остальных списках апостолов имя Матфея стоит сразу после Нафанаила. Марк и Лука называют его Левием. (Мк 2:14, Лк 5:27). Ранние отцы Церкви, такие как Ириней и Климент Александрийский, утверждают, что Матфей проповедовал Евангелие еврейской общине в Иудее, прежде чем отправиться в другие страны. Древние писатели расходятся во мнениях относительно того, какие именно страны это были, но почти все источники упоминают Эфиопию.”
Филипп g5376 Φίλιππος = “любитель/любящий лошадей”
Варфоломей g918 ΒαρΘολομαῖος = “сын Фалмая”
Нафанаил g3482 ΝαΘαναήλ
ученик Иисуса Христа; видимо, он же Варфоломей
Матфей g3156 Ματθαῖος = “дар Иеговы / подарок от Яхве”
Йом Кипур (День Искупленияr) 26-го сентября 2025 г
Календарь Еноха на 2025 г.
См. также
