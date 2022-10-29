Lass Dich impfen⚠️🤪❗️ - Teil 1

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Text und Teil 2 auf meinem Blog:
Lass Dich impfen⚠️🤪❗️
https://exitmatrix.net/2021/10/09/lass-dich-impfen%e2%9a%a0%ef%b8%8f%f0%9f%a4%aa-und-teile-das%e2%9d%97%ef%b8%8f/
Das hier geht an alle
Ungeimpften,
Querdenker,
Aufsässigen,
ewig Gestrige,
Idioten,
Assoziale,
Schwurbler,
Verschwörungstheoretiker,
Revanchisten,
Rechte,
Nazis,
Reichsbürger,
und
an alle Gesunde
Lass dich impfen weil:
-die Pharmaindustrie das will
-weil es die Politiker sagen
-weil es in der Zeitung steht
-weil es im TV gesagt wird
-weil es im Radio gesagt wird
-weil es andere auch tun
Das ist die einzig richtige Meinung.
Alle Wissenschaftler, Ärzte, Statistiker, Krankenschwestern die was anderes sagen sind Verschwörungstheoretiker.
Nur die Regierung sagt die Wahrheit.
Hauptsache alles wird wieder wie früher und die Bratwurst schmeckt.
Glaube der Regierung, alles andere ist zu anstrengend für dich.
Du kannst und darfst nur der Regierung vertrauen.
Es ist völlig überflüssig Gegenargumente zu hören.
Mach es dir einfach und glaube.
Sei kein Leugner.
Lass Dich impfen⚠️🤪❗️ - Teil 2
https://odysee.com/@Neustart:8/244997165_561205278477447_7948867389051915688_n:a?r=5DoSHfxcWG18uCiKJCY37toAXYnsx4xe&lid=205c9aeb21317cf33fb6d9415c1f67bfa8a31a32