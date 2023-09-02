Ο Τάκερ Κάρλσον προβλέπει για το 2024 "θερμό πόλεμο" ΗΠΑ – Ρωσίας, με τις ΗΠΑ να χάνουν

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον προέβλεψε ότι ένας "θερμός πόλεμος" με τη Ρωσία θα χρησιμοποιηθεί από τους αντιπάλους του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τον νικήσουν το 2024.

"Θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Πώς θα το κάνουν λοιπόν αυτό; Δεν πρόκειται να επαναλάβουν την εκστρατεία με την κόβιντ, όποιος από τα δεξιά φοβάται ότι θα κάνουν την εκστρατεία με την κόβιντ και τις μάσκες, δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό"

δήλωσε ο Κάρλσον στον podcaster Adam Corolla.

"Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχουν ήδη εκτεθεί. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Τι θα κάνουν; Θα πάνε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αυτό θα κάνουν. Θα υπάρξει θερμός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας μέσα στον επόμενο χρόνο. Το θέλουν οπωσδήποτε. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή ανάλυση.”

👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/2024

-----------------

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/

ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/subscribe

----------------------

Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!

Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram @nio_land - https://t.me/NIO_LAND

----------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE:

https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο SUBSTACK:

https://nioland.substack.com/

3. Στο BITCHUTE:

https://www.bitchute.com/channel/nioland/

4. Στο ODYSEE:

https://odysee.com/@NIOLAND

5. Στο BRIGHTEON:

https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND