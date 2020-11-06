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Voyage en pays d'absurdie... Tal Schaller
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22 views • November 06, 2020
2 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=o1BfG4Z4M2w&;pbjreload=101
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Nous vivons dans un pays totalement livré au pouvoir des ploutocrates-technocrates-psychopathes qui veulent tuer des millions de gens et esclavager les survivants ! idifficile à croire mais pourtant c'est la réalité d'aujurd'hui ! l'heure du réveil a donné si vous voulez sortir de l'absurdie et entrer dans le royaume de la paix sur terre
docuements prouvant mes dires sur blogs de tal (santeglobale.world) et verite-covid.fr
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Nous vivons dans un pays totalement livré au pouvoir des ploutocrates-technocrates-psychopathes qui veulent tuer des millions de gens et esclavager les survivants ! idifficile à croire mais pourtant c'est la réalité d'aujurd'hui ! l'heure du réveil a donné si vous voulez sortir de l'absurdie et entrer dans le royaume de la paix sur terre
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