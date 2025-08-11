BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
۱۰ دلیل قرآنی که ثابت می‌کند این کتاب کلام خداست
LetsKnowGodBetter
LetsKnowGodBetter
2 views • 22 hours ago

در این ویدیو با ۱۰ مدرک محکم از قرآن آشنا می‌شوی که نشان می‌دهد این کتاب ساخته بشر نیست: اعا زوج بودا #اسلام #معجزات_قرآن.


#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن.


#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن.


#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن

Chapters

00:00مقدمه

01:41مدرک 1: خود قرآن می‌گوید از طرفبود هیچ رشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود

11:14مدرک 9: تاریوی‌های س23 پایانحم

12:49مدرک 10: زوج بودن همه مخلوقات

15:23پایان و جمع‌بندی

