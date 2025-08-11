© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
در این ویدیو با ۱۰ مدرک محکم از قرآن آشنا میشوی که نشان میدهد این کتاب ساخته بشر نیست: اعا زوج بودا #اسلام #معجزات_قرآن.
#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن.
#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن.
#قرآن #اعجاز_قرآن #کلام_خدا #اسلام #معجزات_قرآن
00:00مقدمه
01:41مدرک 1: خود قرآن میگوید از طرفبود هیچ رشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تار مدرک 8: حرکت خورشید در مدار خود
11:14مدرک 9: تاریویهای س23 پایانحم
12:49مدرک 10: زوج بودن همه مخلوقات
15:23پایان و جمعبندی