Dal Canada: I dati dei trial dei NONvaccini erano falsi

Investigazione canadese nella fraudolenda conduzione dei cosidetti trials di Pfizer, Moderna ed altri.

Dati falsi e conclusioni fraudolente e non scientifiche che però MSM ed i governi hanno usato per convincerci che tutto era OK e che i NONvaccini erano sicuri e che salvavano la vita.



Non era ovviamente così.



I governi che dopo aver visionato i dati veri ora disponibili continuano a spingere per l'iniezione dei veleni nanotecnologici mRNA, NONvaccini, sono da considerare criminali contro l'umanità.



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