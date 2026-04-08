© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
LET LOVE RULE
HERMES THOTH
LESIEM-ILLUMINATION-TRACKS 1 AND 2
AH, THE LOVE THAT DOES FEED ME
AH, GOD'S LOVE DOES FEED ME
THE LIGHT OF YOUR LOVE DOES FEED ME
NOW LET LOVE RULE YOUR PRECIOUS HEARTS
AND NOW AT THE END OF YOUR MIDNIGHT DREAM TO AWAKE
OPEN YOUR EYES AND YOUR HEART....NOW IS THE TIME
AND SO I MUST TELL YOU THE TRUTH OF WHY YOU ARE HERE
HELPING YOUR FAMILY OF GODS RENEW THEIR LIVES
NOW LET YOUR HEART LOVE RULE
AND NOW LET US FLY OVER THE HILLS AND INTO THE SKY
SPREAD YOUR WINGS.....SOAR LIKE THE EAGLE IN FLIGHT
NOTHING CAN STOP NOW....THE EAGLE IS YOU
NOW LET YOUR LOVE RULE
NOW LET YOUR HEART RULE
YES, LET YOUR LOVE RULE
NOW LET YOUR HEART LOVE RULE
SO WHY ARE WE HERE? THIS GARDEN GROWN FOR OUR USE
OUR PRECIOUS CHILDREN WE'VE GROWN...NOW IS THE TIME
AND SO WE MUST TELL YOU THE TRUTH OF WHY WE ARE HERE
LAST TIME WE CAME, ATLANTIS DID FALL
SO NOW....LET US FLY.....OVER THE HILLS AND INTO THE SKY
NOW LET YOUR HEART LOVE RULE