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ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
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904 views • August 09, 2021
Δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν οι καταστροφικές πλημμύρες της βόρειας Ευρώπης και να ξεκινήσει ο αναμενόμενος καύσωνας της νότιας, και οι εστίες πυρκαγιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος (και όχι μόνο) έγιναν αμέτρητες. Το δράμα είναι τρομερό, η θλίψη τεράστια και τα λόγια απέχουν πολύ από το να είναι ικανά να περιγράψουν τα συναισθήματα του μέσου ανθρώπου που αντικρίζει αυτό το θέαμα. Όχι μόνο λόγω του μεγέθους της καταστροφής αλλά και επειδή αρχίζει και γίνεται όλο και πιο εμφανές σε όλο και περισσότερους το μέγεθος του κακού που απειλεί ετούτη τη στιγμή την ανθρωπότητα με κάθε δυνατό τρόπο.
Συνεπώς όλο και λιγότερο πειστικοί γίνονται όταν μιλούν για τυχαία περιστατικά, πόσο μάλλον για κλιματική αλλαγή την οποία πλέον το αφήγημα ονομάζει κρίση για να επιστήσει την προσοχή μας για άμεσες λύσεις μιας και είμαστε, λέει, στο χείλος της καταστροφής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που παρατηρούμε ενδιαφέροντα περιστατικά, όπως τις αποφάσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ευβοια μερικές μέρες πριν τις φοβερές φωτιές. Το ζήτημα όμως παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν δούμε πως οι βάσεις έχουν ήδη μπει τόσο με σχεδιασμούς όσο και με χρηματοδοτήσεις.
Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος Επόμενη Γενιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα με ένα πλάνο με το σημαδικό τίτλο Eλλάδα 2.0 που είχε ξεκινήσει μόλις πριν την ψευτοπανδημία θα πάρει 33 δις σε δωρεές και δάνεια από το ψευτοχρήμα τα επόμενα χρόνια ούτως ώστε να γρασσάρει τις μηχανές και να προωθηθούν οι πυλώνες που τόσο εμφανείς μας είναι πλέον: Πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση, νεα ιατρική, κοινωνική ισότητα και εξωστρέφεια, όλα λέξεις κλειδιά της παγκοσμιοποιημένης δυστοπίας που ονειρεύονται. Και παρότι το θηρίο έχει τον έλεγχο του τραπεζιού όλου, δεν πατάει καλά στα πόδια του γι’αυτό και επιμένει να βιάζεται. Άλλωστε ο έλεγχος του αναγκαστικά έχει ένα όριο διότι ο νους μας, ακριβώς επειδή δεν βρίσκεται κάπου στην υλη και τον έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, δεν μπορεί και κάπως να αιχμαλωτιστεί με το μόνο που μπορεί πραγματικά να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να αφήσει τις πεποιθήσεις του να τον περιορίσουν.
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Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/afinei-kammeni-gh-prin-tin-promeletimeni-prasini-metabasi
Κούλης: ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΡΆΓΜΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ. ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ...ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΠΟΛΎ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ...ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ‼️ https://www.facebook.com/watch/?v=649323022656808
Εγκρίθηκε επένδυση αιολικών πάρκων 489 εκατ. ευρώ στην Εύβοια https://ecopress.gr/egkrithike-ependysi-aiolikon-parkon-489-ekat-evro-stin-evvoia/
Πανικός στην Βόρεια Εύβοια – Νέα ξαφνική απόφαση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών – Αποκλειστικές δηλώσεις του Γιώργου Τσαπουρνιώτη https://eviathema.gr/evoia/panikos-stin-voreia-eyvoia/
BΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΒΟΙΑ https://angelokarageorgos.gr/Files/Evia%20HELP%207-8-21.jpg
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ https://docs.google.com/document/d/14YyZsHkRzZDO7nl0nqIouf_RJIGFPk5y6D58ASZHwAk/edit?usp=sharing
Special report: Turkey's firefighters battle more forest blazes
https://youtu.be/D8XZiQxnNf0
Flamethrower drone can shoot a seven-metre long stream of fire
https://youtu.be/Z3_eEO0Cvwg
ATHENA Laser Weapon System Prototype https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/athena.html
NextGenerationEU Κάν’ το πραγματικότητα https://europa.eu/next-generation-eu/index_el
NextGenerationEU: European Commission endorses Greece's €30.5 billion recovery and resilience plan https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3022
Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία https://cutt.ly/4QTG2K8
Ποιοι θα απαρτίζουν την Επιτροπή του νομπελίστα Χ. Πισσαρίδη για τη διαχείριση των 32 δισ. Ευρώ https://banks.com.gr/poioi-tha-apartizoun-tin-epitropi-tou-nompelista-ch-pissaridi-gia-diacheirisi-ton-32-dis-evro/
Στρατηγικές κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/Greece-RRP-GR_Stratigikes_kateythinseis_el.pdf
Το Ελλάδα 2.0 είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός https://www.greece20.gov.gr/
“Next Generation EU” Greece 2.0 National Recovery and Resilience Plan https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2_0-April-2021.pdf
EBRD supports deployment of Greek Recovery and Resilience Plan
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-deployment-of-greek-recovery-and-resilience-plan.html
Συνεπώς όλο και λιγότερο πειστικοί γίνονται όταν μιλούν για τυχαία περιστατικά, πόσο μάλλον για κλιματική αλλαγή την οποία πλέον το αφήγημα ονομάζει κρίση για να επιστήσει την προσοχή μας για άμεσες λύσεις μιας και είμαστε, λέει, στο χείλος της καταστροφής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που παρατηρούμε ενδιαφέροντα περιστατικά, όπως τις αποφάσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ευβοια μερικές μέρες πριν τις φοβερές φωτιές. Το ζήτημα όμως παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν δούμε πως οι βάσεις έχουν ήδη μπει τόσο με σχεδιασμούς όσο και με χρηματοδοτήσεις.
Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος Επόμενη Γενιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα με ένα πλάνο με το σημαδικό τίτλο Eλλάδα 2.0 που είχε ξεκινήσει μόλις πριν την ψευτοπανδημία θα πάρει 33 δις σε δωρεές και δάνεια από το ψευτοχρήμα τα επόμενα χρόνια ούτως ώστε να γρασσάρει τις μηχανές και να προωθηθούν οι πυλώνες που τόσο εμφανείς μας είναι πλέον: Πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση, νεα ιατρική, κοινωνική ισότητα και εξωστρέφεια, όλα λέξεις κλειδιά της παγκοσμιοποιημένης δυστοπίας που ονειρεύονται. Και παρότι το θηρίο έχει τον έλεγχο του τραπεζιού όλου, δεν πατάει καλά στα πόδια του γι’αυτό και επιμένει να βιάζεται. Άλλωστε ο έλεγχος του αναγκαστικά έχει ένα όριο διότι ο νους μας, ακριβώς επειδή δεν βρίσκεται κάπου στην υλη και τον έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, δεν μπορεί και κάπως να αιχμαλωτιστεί με το μόνο που μπορεί πραγματικά να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να αφήσει τις πεποιθήσεις του να τον περιορίσουν.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/afinei-kammeni-gh-prin-tin-promeletimeni-prasini-metabasi
Κούλης: ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΡΆΓΜΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ. ΤΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΈΤΩΠΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ...ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΠΟΛΎ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ...ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ‼️ https://www.facebook.com/watch/?v=649323022656808
Εγκρίθηκε επένδυση αιολικών πάρκων 489 εκατ. ευρώ στην Εύβοια https://ecopress.gr/egkrithike-ependysi-aiolikon-parkon-489-ekat-evro-stin-evvoia/
Πανικός στην Βόρεια Εύβοια – Νέα ξαφνική απόφαση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών – Αποκλειστικές δηλώσεις του Γιώργου Τσαπουρνιώτη https://eviathema.gr/evoia/panikos-stin-voreia-eyvoia/
BΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΒΟΙΑ https://angelokarageorgos.gr/Files/Evia%20HELP%207-8-21.jpg
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ https://docs.google.com/document/d/14YyZsHkRzZDO7nl0nqIouf_RJIGFPk5y6D58ASZHwAk/edit?usp=sharing
Special report: Turkey's firefighters battle more forest blazes
https://youtu.be/D8XZiQxnNf0
Flamethrower drone can shoot a seven-metre long stream of fire
https://youtu.be/Z3_eEO0Cvwg
ATHENA Laser Weapon System Prototype https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/athena.html
NextGenerationEU Κάν’ το πραγματικότητα https://europa.eu/next-generation-eu/index_el
NextGenerationEU: European Commission endorses Greece's €30.5 billion recovery and resilience plan https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3022
Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία https://cutt.ly/4QTG2K8
Ποιοι θα απαρτίζουν την Επιτροπή του νομπελίστα Χ. Πισσαρίδη για τη διαχείριση των 32 δισ. Ευρώ https://banks.com.gr/poioi-tha-apartizoun-tin-epitropi-tou-nompelista-ch-pissaridi-gia-diacheirisi-ton-32-dis-evro/
Στρατηγικές κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/Greece-RRP-GR_Stratigikes_kateythinseis_el.pdf
Το Ελλάδα 2.0 είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός https://www.greece20.gov.gr/
“Next Generation EU” Greece 2.0 National Recovery and Resilience Plan https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2_0-April-2021.pdf
EBRD supports deployment of Greek Recovery and Resilience Plan
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-deployment-of-greek-recovery-and-resilience-plan.html
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