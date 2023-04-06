24. Время и эра

Сколь лет миру интересно?

Землю, Солнце кто создал?

Кто-то скажет: «Царь небесный,

Он всему начало дал».





Кто науку практикует,

Тот имеет свой ответ

И иначе истолкует

Появление планет.





По оси виток планеты –

День, вокруг же Солнца – год,

Кто-то ввёл названья эти

В наш словесный оборот.





Радиус, вращенья скорость,

Расстоянье до звезды

У планет разнятся, то есть

Дни и годы не равны.





Нет вчера, как нет и завтра –

Для планет всегда сейчас,

День, неделя, месяц как бы

Субъективные для нас.





То есть время – это мера

Всех периодов вокруг,

В космосе и в разных сферах

На планете, там и тут:





Длительность передвиженья,

Меж двух действий интервал,

Сроки для определенья

Окончаний и начал.





Общепринято, в минуте

Ровно шестьдесят секунд –

Это база в абсолюте

Хрономе́рных амплитуд.





Час, минута и секунда –

Канонический набор;

Поразмыслив же, нетрудно

Применить свой кругозор:





Можете себе представить,

Что секунд не шестьдесят,

А шестнадцать лишь оставить –

Вот такой вот новый взгляд!





Вами новая система

На планету внесена;

Скажут: «Нонсенс и подмена!

Та, что есть – утверждена».





Ну и что? Кто утверждал-то

Все параметры для всех?

Время субъективно так-то,

Каждый – мастер личных вех.





Календарь? О да! Китайский

И Григорианский есть,

Юлианский и Славянский,

Иудейский, Мусульманский,

Инков, Майя, их не счесть.





В год китайской обезьяны

У славян был год змеи,

А планета без изъяна

Обращалась по оси.





Тоже можете придумать,

Как какой-то год назвать,

Всё равно планета будет

Оборот свой совершать.





Также принято на веру,

Учтено у большинства,

Что начало новой эры –

День рожденья Божества.





И напомнить здесь нелишне,

Сколько было тех Божеств:

Митра, Гор, Геракл, Кришна…

И других благих существ.





Для чего всё говорилось?

Чтобы понят был контент:

Матрица без вас творилась,

Время – личный инструмент.





Ширьте рамки пониманья,

Изучайте этот мир,

Просвещённое сознанье –

Очень вкусный эликсир.