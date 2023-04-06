24. Время и эра

Сколь лет миру интересно?
Землю, Солнце кто создал?
Кто-то скажет: «Царь небесный,
Он всему начало дал».
Кто науку практикует,
Тот имеет свой ответ
И иначе истолкует
Появление планет.
По оси виток планеты –
День, вокруг же Солнца – год,
Кто-то ввёл названья эти
В наш словесный оборот.
Радиус, вращенья скорость,
Расстоянье до звезды
У планет разнятся, то есть
Дни и годы не равны.
Нет вчера, как нет и завтра –
Для планет всегда сейчас,
День, неделя, месяц как бы
Субъективные для нас.
То есть время – это мера
Всех периодов вокруг,
В космосе и в разных сферах
На планете, там и тут:
Длительность передвиженья,
Меж двух действий интервал,
Сроки для определенья
Окончаний и начал.
Общепринято, в минуте
Ровно шестьдесят секунд –
Это база в абсолюте
Хрономе́рных амплитуд.
Час, минута и секунда –
Канонический набор;
Поразмыслив же, нетрудно
Применить свой кругозор:
Можете себе представить,
Что секунд не шестьдесят,
А шестнадцать лишь оставить –
Вот такой вот новый взгляд!
Вами новая система
На планету внесена;
Скажут: «Нонсенс и подмена!
Та, что есть – утверждена».
Ну и что? Кто утверждал-то
Все параметры для всех?
Время субъективно так-то,
Каждый – мастер личных вех.
Календарь? О да! Китайский
И Григорианский есть,
Юлианский и Славянский,
Иудейский, Мусульманский,
Инков, Майя, их не счесть.
В год китайской обезьяны
У славян был год змеи,
А планета без изъяна
Обращалась по оси.
Тоже можете придумать,
Как какой-то год назвать,
Всё равно планета будет
Оборот свой совершать.
Также принято на веру,
Учтено у большинства,
Что начало новой эры –
День рожденья Божества.
И напомнить здесь нелишне,
Сколько было тех Божеств:
Митра, Гор, Геракл, Кришна…
И других благих существ.
Для чего всё говорилось?
Чтобы понят был контент:
Матрица без вас творилась,
Время – личный инструмент.
Ширьте рамки пониманья,
Изучайте этот мир,
Просвещённое сознанье –
Очень вкусный эликсир.
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