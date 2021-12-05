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ITA.TRANSLATION /TRADUZIONE IN ITALIANO DEL VIDEO INTRODUTTIVO DEL DR. DAVID MARTIN AL RED PILL EXPO.NOV.2021
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17 views • December 05, 2021
I LINKS DEI DOCUMENTI DI CUI IL DR. MARTIN RACCOMANDA PRENDERE VISIONE PER DIVULGARLI IL PIU' POSSIBILE, SONO QUI NELLA DESCRIZIONE IN BASSO, NEGLI STATI UNITI MOLTE PERSONE LI STAMPANO E LI MANDANO CARTACEI AL LORO ATTONERY GENERAL, SIGNIFICA AI LORO LEGISLATORI , SEMPRE MARTIN DICE CHE NEGLI STATI UNITI ESISTE UNA LEGGE CHE SE I LEGISLATORI CHE RICEVONO IL PLICO , NON LO TENGONO IN CONSIDERAZIONE, ANCHE LORO DIVENTANO COMPLICI DEL REATO DESCRITTO NEL DOCUMENTO. IO PENSO CHE POSSIAMO FARE LO STESSO E CHE NE POTREMO FARE LA VERSIONE IN ITALIANO.
ECCO IL DOSSIER FAUCI , CHE E' STATO REDATTO DA 300 COLLABORATORI DEL DR.MARTIN
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf
ILPOWER POINT
https://budbromley.files.wordpress.com/2021/11/slides_dr-david-martin_7_nov_2-21.pdf?fbclid=IwAR3X4ELZycg-snVAEMHsSxPi7IC44hhElAO8TuH9zlKSIqBZjBAlTU8eHz8
IL VIDEO ORIGINALE IN INGLESE CHE HO TRADOTTO CHE CONTIENE A SUA VOLTA ALTRI LINKS INTERESSANTI DEL DR.MARTIN
https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html
ALTRI VIDEO RECENTI SUL DR.DAVID MARTIN
https://rumble.com/vov5j0-weaponization-of-coronavirus-when-nature-is-conscripted-to-harm.html
https://rumble.com/vpqhux-felony-crimes-end-pharma-immunity-us-criminal-conspiracy-strikes-root-of-co.html
IL SITO DEL DR.DAVID MARTIN
www.davidmartin.world
POST SCRIPTUM
esiste un errore in un testo 👉IN DUSTIN MOSKOVITZ E’ COFOUNDER DI FACEBOOK non “confonder”
ECCO IL DOSSIER FAUCI , CHE E' STATO REDATTO DA 300 COLLABORATORI DEL DR.MARTIN
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8079569/The%20FauciCOVID-19%20Dossier.pdf
ILPOWER POINT
https://budbromley.files.wordpress.com/2021/11/slides_dr-david-martin_7_nov_2-21.pdf?fbclid=IwAR3X4ELZycg-snVAEMHsSxPi7IC44hhElAO8TuH9zlKSIqBZjBAlTU8eHz8
IL VIDEO ORIGINALE IN INGLESE CHE HO TRADOTTO CHE CONTIENE A SUA VOLTA ALTRI LINKS INTERESSANTI DEL DR.MARTIN
https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html
ALTRI VIDEO RECENTI SUL DR.DAVID MARTIN
https://rumble.com/vov5j0-weaponization-of-coronavirus-when-nature-is-conscripted-to-harm.html
https://rumble.com/vpqhux-felony-crimes-end-pharma-immunity-us-criminal-conspiracy-strikes-root-of-co.html
IL SITO DEL DR.DAVID MARTIN
www.davidmartin.world
POST SCRIPTUM
esiste un errore in un testo 👉IN DUSTIN MOSKOVITZ E’ COFOUNDER DI FACEBOOK non “confonder”
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