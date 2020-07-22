ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ_ΜΕΡΟΣ 3ο_11_12_2017

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Σε συνέχεια της προηγούμενης, η εκπομπή ξεσκεπάζει το πέπλο του μυστηρίου παρέχοντας τις αποδείξεις περί των στενότατων σχέσεων μεταξύ οικουμενισμού και της τρισκατάρατης μασονίας. Το συμπέρασμα που θα καταλήξει ο αντικειμενικός θεατής είναι πως είναι συνοδοιπόροι στο μοναδικό στόχο που έχουν από συστάσεως : την απώλεια του ανθρώπου και την αιώνια καταδίκη του σε αντίθεση με τη βούληση του Τριαδικού Θεού μας που είναι η σωτηρία και η Αιώνια Ζωή.
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Μπορούν οι μασόνοι να είναι ταυτόχρονα και πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ;
(00:50)
2) Έχει διεισδύσει η μασονία σε Μητροπόλεις και Πατριαρχεία ; (05:42)
3) Καταδίκη μασονίας, διαφωτισμός και Γαλλική επανάσταση ! (25:25)
4) Ποια πρέπει να είναι η ποιμαντική αντιμετώπιση της μασονίας ; (30:30)
5) Ποιο είναι το χρέος της Πολιτείας έναντι της μασονίας ; (40:55)