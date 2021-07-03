#ΤΣΙΠΡΑΣ: ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ! - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 29-6-21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

0 view • July 03, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Διευρύνονται οι κοινωνικοί διαχωρισμοί μέσω προνομίων

Ο Έλληνας ως νέγρος στο νότο των ΗΠΑ το 1910

Το «ευεργετικό κοκταίηλ» των εμβολίων και τα τζούφια

Ο Βαρουφάκης χαιρετίζει την προπληρωμένη κάρτα Μητσοτάκη

Όψιμοι μαρξιστές υπέρ των εμβολίων

Η ευλογιά και η σύζυγος του Μαρξ

Η ανατροπή του αναγκαστικού εμβολιασμού για την ευλογιά

Η γενετική καταγωγή λόγω DNA - Φυλετική διαφοροποίηση



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Εξαγγελίες Τσίπρα - Κατώτατος μισθός 800 ευρώ

Ποιός θα πληρώσει το 800άρι;

Το εισόδημα με όρους κοινωνικών αναγκών

Ολοκληρωτική καταστροφή μικρομεσαίας επιχείρησης

Πού πήγε ο Τσίπρας το μέσο διαθέσιμο εισόδημα;

Ο Τσίπρας μας καλεί να γίνουμε Ευρωπαίοι

Τσίπρας: Κλονίζεται ο νεοφιλελευθερισμός

Πώς δεσμεύεται ο Τσίπρας με τις εξαγγελίες του;

The Nature: Τα mrna, εγκαθίστανται στον μυελό των οστών

ΕΕ: Υπερεθνικά επιβαλλόμενη η έκτακτη ανάγκη

Η Κίνα και τα mobile applications

Τι αλήθεια γίνεται με την πανδημία στην Κίνα;

Ο υποκατώτατος και ο ανθυποκατώτατος μισθός

ΓΣΕΕ και να ΄ναι καλά οι επιστημονικές επιτροπές



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Εμβόλια #Τσίπρας #800_ευρώ #ΣΥΡΙΖΑ #ΠρονόμιαΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Διευρύνονται οι κοινωνικοί διαχωρισμοί μέσω προνομίωνΟ Έλληνας ως νέγρος στο νότο των ΗΠΑ το 1910Το «ευεργετικό κοκταίηλ» των εμβολίων και τα τζούφιαΟ Βαρουφάκης χαιρετίζει την προπληρωμένη κάρτα ΜητσοτάκηΌψιμοι μαρξιστές υπέρ των εμβολίωνΗ ευλογιά και η σύζυγος του ΜαρξΗ ανατροπή του αναγκαστικού εμβολιασμού για την ευλογιάΗ γενετική καταγωγή λόγω DNA - Φυλετική διαφοροποίηση🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Εξαγγελίες Τσίπρα - Κατώτατος μισθός 800 ευρώΠοιός θα πληρώσει το 800άρι;Το εισόδημα με όρους κοινωνικών αναγκώνΟλοκληρωτική καταστροφή μικρομεσαίας επιχείρησηςΠού πήγε ο Τσίπρας το μέσο διαθέσιμο εισόδημα;Ο Τσίπρας μας καλεί να γίνουμε ΕυρωπαίοιΤσίπρας: Κλονίζεται ο νεοφιλελευθερισμόςΠώς δεσμεύεται ο Τσίπρας με τις εξαγγελίες του;The Nature: Τα mrna, εγκαθίστανται στον μυελό των οστώνΕΕ: Υπερεθνικά επιβαλλόμενη η έκτακτη ανάγκηΗ Κίνα και τα mobile applicationsΤι αλήθεια γίνεται με την πανδημία στην Κίνα;Ο υποκατώτατος και ο ανθυποκατώτατος μισθόςΓΣΕΕ και να ΄ναι καλά οι επιστημονικές επιτροπές🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamunited popular front greece

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