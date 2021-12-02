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142) Grande Plano (guia em curso)
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46 views • December 02, 2021
Créditos à LA QUINTA COLUMNA:
Directo Nocturno de La Quinta Columna - Prog.199: thtps://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA199-:b
Fase 1 - Simular uma ameaça e criar medo (Dez 2019 - Mar 2020):
- Montar pandemia na China
- Matar dezenas de milhares de idosos
- Aumentar número de infectados e mortos
- Apresentar a vacinaçao como a única solução
- Centrar toda a atenção no COVID-19
Resultado » Gerar pânico generalizado
Fase 2 - Semear o divisionismo (Mar 2020 - Dez 2020):
- Impor múltiplas medidas coercivas desnecessárias, e inconstitucionais
- Paralisar a Economia e comércio
- Conseguir a submissão de uma maioria e a resistência de uma minoria rebelde
- Estigmatizar aos rebeldes e criar uma divisão horizontal
- Censurar aos líderes dissidentes
- Castigar a desobediência
- Criar confusão entre casos, infectados, doentes, hospitalizados e mortos
- Desqualificar todos os tratamentos eficazes
- Esperança de uma vacina de salvação
Resultado » Pânico generalizado
Fase 3 - Trazer uma solução traiçoeira e mortal (Dez 2020 - Jun 2021):
- Oferecer uma vacina gratuita a todos
- Prometer protecção e o regresso à normalidade
- Estabelecer um objectivo de imunização de grupo
- Simular uma recuperação parcial da Economia
- Ocultar estatísticas de efeitos secundários e mortos por injecções
- Fazer passar os efeitos secundários das injecções como efeitos "naturais" do vírus e da doença
- Recuperar a noção de variante como mutação natural do vírus
- Justificar a manutenção de medidas de coercivas além dos níveis de imunidade colectiva
- Sancionar os profissionais de saúde pelo exercício ilegal de cuidados e curas
Resultado » Dúvidas e sentimentos de traição entre os vacinados, desânimo entre os opositores.
Fase 4 - Instalar o apartheid e o código QR (Jun 2021 - Out 2021):
- Gerar voluntariamente a escassez
- Impor o passe sanitário (QR) para premiar os vacinados e castigar os resistentes
- Criar um apartheid dos privilegiados diante dos demais
- Retirar o direito ao trabalho e ao estudo às pessoas não vacinadas
- Retirar os serviços básicos aos não vacinados
- Impor provas PCR a não vacinados
Resultado » 1ª etapa de controlo digital. Empobrecimento dos opositores
Fase 5 - Estabelecer o caos e a lei marcial (Nov 2021 - Mar 2022):
- Aproveitar a escassez de bens e alimentos
- Provocar a paralisação da economia real e encerramento de fábricas e comércio
- Que o desemprego dispare
- Aplicar a 3ª dose aos vacinados (reforços)
- Assumir o assassinato dos idosos vivos
- Impor a vacinação obrigatória a todos
- Demonizar aos anti-vacinas, a eficácia da vacina e da imunidade de grupo
- Prender os líderes da oposição
- Impor a identidade digital em todo mundo (QR): registo de nascimento, documento de identificação, passe, caderneta de condução, passe sanitário ...
- Estabelecer lei marcial para derrotar a oposição
Resultado » 2ª etapa de controlo digital. Prisão e remoção dos opositores.
Fase 6 - Cancelar as dívidas e desmaterializar o dinheiro (Mar 2022 - Set 2022):
- Desencadear o colapso económico, financeiro, da Bolsa, quebrar os Bancos
- Resgatar as perdas dos Bancos e as contas dos seus clientes
- Activar o " Grand Reset"
- Desmaterializar o dinheiro
- Cancelar dívidas e prestações
- Confiscar propriedades e terrenos
- Proibir todos os medicamentos a nível mundial
- Confirmar a obrigação de vacinar-se todos os 6 meses ou anualmente
- Impor um racionamento de alimentos e uma dieta assente no Codex Alimentarius (introdução de mais transgénicos, tóxicos e vazio nutricional para promover a desnutrição)
- Estender as medidas aos países emergentes
Resultado » 3ª etapa de controlo digital. Extensão da Nova Ordem Mundial ao planeta.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Directo Nocturno de La Quinta Columna - Prog.199: thtps://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA199-:b
Fase 1 - Simular uma ameaça e criar medo (Dez 2019 - Mar 2020):
- Montar pandemia na China
- Matar dezenas de milhares de idosos
- Aumentar número de infectados e mortos
- Apresentar a vacinaçao como a única solução
- Centrar toda a atenção no COVID-19
Resultado » Gerar pânico generalizado
Fase 2 - Semear o divisionismo (Mar 2020 - Dez 2020):
- Impor múltiplas medidas coercivas desnecessárias, e inconstitucionais
- Paralisar a Economia e comércio
- Conseguir a submissão de uma maioria e a resistência de uma minoria rebelde
- Estigmatizar aos rebeldes e criar uma divisão horizontal
- Censurar aos líderes dissidentes
- Castigar a desobediência
- Criar confusão entre casos, infectados, doentes, hospitalizados e mortos
- Desqualificar todos os tratamentos eficazes
- Esperança de uma vacina de salvação
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Fase 3 - Trazer uma solução traiçoeira e mortal (Dez 2020 - Jun 2021):
- Oferecer uma vacina gratuita a todos
- Prometer protecção e o regresso à normalidade
- Estabelecer um objectivo de imunização de grupo
- Simular uma recuperação parcial da Economia
- Ocultar estatísticas de efeitos secundários e mortos por injecções
- Fazer passar os efeitos secundários das injecções como efeitos "naturais" do vírus e da doença
- Recuperar a noção de variante como mutação natural do vírus
- Justificar a manutenção de medidas de coercivas além dos níveis de imunidade colectiva
- Sancionar os profissionais de saúde pelo exercício ilegal de cuidados e curas
Resultado » Dúvidas e sentimentos de traição entre os vacinados, desânimo entre os opositores.
Fase 4 - Instalar o apartheid e o código QR (Jun 2021 - Out 2021):
- Gerar voluntariamente a escassez
- Impor o passe sanitário (QR) para premiar os vacinados e castigar os resistentes
- Criar um apartheid dos privilegiados diante dos demais
- Retirar o direito ao trabalho e ao estudo às pessoas não vacinadas
- Retirar os serviços básicos aos não vacinados
- Impor provas PCR a não vacinados
Resultado » 1ª etapa de controlo digital. Empobrecimento dos opositores
Fase 5 - Estabelecer o caos e a lei marcial (Nov 2021 - Mar 2022):
- Aproveitar a escassez de bens e alimentos
- Provocar a paralisação da economia real e encerramento de fábricas e comércio
- Que o desemprego dispare
- Aplicar a 3ª dose aos vacinados (reforços)
- Assumir o assassinato dos idosos vivos
- Impor a vacinação obrigatória a todos
- Demonizar aos anti-vacinas, a eficácia da vacina e da imunidade de grupo
- Prender os líderes da oposição
- Impor a identidade digital em todo mundo (QR): registo de nascimento, documento de identificação, passe, caderneta de condução, passe sanitário ...
- Estabelecer lei marcial para derrotar a oposição
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Fase 6 - Cancelar as dívidas e desmaterializar o dinheiro (Mar 2022 - Set 2022):
- Desencadear o colapso económico, financeiro, da Bolsa, quebrar os Bancos
- Resgatar as perdas dos Bancos e as contas dos seus clientes
- Activar o " Grand Reset"
- Desmaterializar o dinheiro
- Cancelar dívidas e prestações
- Confiscar propriedades e terrenos
- Proibir todos os medicamentos a nível mundial
- Confirmar a obrigação de vacinar-se todos os 6 meses ou anualmente
- Impor um racionamento de alimentos e uma dieta assente no Codex Alimentarius (introdução de mais transgénicos, tóxicos e vazio nutricional para promover a desnutrição)
- Estender as medidas aos países emergentes
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