142) Grande Plano (guia em curso)

Créditos à LA QUINTA COLUMNA:Directo Nocturno de La Quinta Columna - Prog.199: thtps://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA199-:bFase 1 - Simular uma ameaça e criar medo (Dez 2019 - Mar 2020):- Montar pandemia na China- Matar dezenas de milhares de idosos- Aumentar número de infectados e mortos- Apresentar a vacinaçao como a única solução- Centrar toda a atenção no COVID-19Resultado » Gerar pânico generalizadoFase 2 - Semear o divisionismo (Mar 2020 - Dez 2020):- Impor múltiplas medidas coercivas desnecessárias, e inconstitucionais- Paralisar a Economia e comércio- Conseguir a submissão de uma maioria e a resistência de uma minoria rebelde- Estigmatizar aos rebeldes e criar uma divisão horizontal- Censurar aos líderes dissidentes- Castigar a desobediência- Criar confusão entre casos, infectados, doentes, hospitalizados e mortos- Desqualificar todos os tratamentos eficazes- Esperança de uma vacina de salvaçãoResultado » Pânico generalizadoFase 3 - Trazer uma solução traiçoeira e mortal (Dez 2020 - Jun 2021):- Oferecer uma vacina gratuita a todos- Prometer protecção e o regresso à normalidade- Estabelecer um objectivo de imunização de grupo- Simular uma recuperação parcial da Economia- Ocultar estatísticas de efeitos secundários e mortos por injecções- Fazer passar os efeitos secundários das injecções como efeitos "naturais" do vírus e da doença- Recuperar a noção de variante como mutação natural do vírus- Justificar a manutenção de medidas de coercivas além dos níveis de imunidade colectiva- Sancionar os profissionais de saúde pelo exercício ilegal de cuidados e curasResultado » Dúvidas e sentimentos de traição entre os vacinados, desânimo entre os opositores.Fase 4 - Instalar o apartheid e o código QR (Jun 2021 - Out 2021):- Gerar voluntariamente a escassez- Impor o passe sanitário (QR) para premiar os vacinados e castigar os resistentes- Criar um apartheid dos privilegiados diante dos demais- Retirar o direito ao trabalho e ao estudo às pessoas não vacinadas- Retirar os serviços básicos aos não vacinados- Impor provas PCR a não vacinadosResultado » 1ª etapa de controlo digital. Empobrecimento dos opositoresFase 5 - Estabelecer o caos e a lei marcial (Nov 2021 - Mar 2022):- Aproveitar a escassez de bens e alimentos- Provocar a paralisação da economia real e encerramento de fábricas e comércio- Que o desemprego dispare- Aplicar a 3ª dose aos vacinados (reforços)- Assumir o assassinato dos idosos vivos- Impor a vacinação obrigatória a todos- Demonizar aos anti-vacinas, a eficácia da vacina e da imunidade de grupo- Prender os líderes da oposição- Impor a identidade digital em todo mundo (QR): registo de nascimento, documento de identificação, passe, caderneta de condução, passe sanitário ...- Estabelecer lei marcial para derrotar a oposiçãoResultado » 2ª etapa de controlo digital. Prisão e remoção dos opositores.Fase 6 - Cancelar as dívidas e desmaterializar o dinheiro (Mar 2022 - Set 2022):- Desencadear o colapso económico, financeiro, da Bolsa, quebrar os Bancos- Resgatar as perdas dos Bancos e as contas dos seus clientes- Activar o " Grand Reset"- Desmaterializar o dinheiro- Cancelar dívidas e prestações- Confiscar propriedades e terrenos- Proibir todos os medicamentos a nível mundial- Confirmar a obrigação de vacinar-se todos os 6 meses ou anualmente- Impor um racionamento de alimentos e uma dieta assente no Codex Alimentarius (introdução de mais transgénicos, tóxicos e vazio nutricional para promover a desnutrição)- Estender as medidas aos países emergentesResultado » 3ª etapa de controlo digital. Extensão da Nova Ordem Mundial ao planeta.MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGALMovimento Português de Prevenção do Electrosmog