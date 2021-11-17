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Mike Pompeo: Ήμουν δ/ντης της CIA. Λέγαμε ψέματα, εξαπατούσαμε, κλέβαμε
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32 views • November 17, 2021
Ο Mike Pompeo ήταν δ/ντης της CIA , τα έτη 2017 - 2018, επί προεδρίας Donald Trump και έπειτα Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τα έτη 2018 - 2021.
Στο απόσπασμα αυτό, απαντά σε ερωτήματα φοιτητών του Πανεπιστημίου Α&Μ του Τέξας, στις 15 Απριλίου 2019. Ο Πομπέο παραδέχεται κυνικά ότι στην εξωτερική πολιτική τους οι ΗΠΑ ψεύδονται, εξαπατούν και κλέβουν, προκειμένου να "συμμορφώσουν" τα κράτη που δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ που οι ίδιοι θέτουν - και επευφημείται από το κοινό του (φοιτητές του πανεπιστημίου).
Ολόκληρη τη συζήτηση του Μάικ Πομπέο με τους φοιτητές, μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=x6wbfjspVww
Στο απόσπασμα αυτό, απαντά σε ερωτήματα φοιτητών του Πανεπιστημίου Α&Μ του Τέξας, στις 15 Απριλίου 2019. Ο Πομπέο παραδέχεται κυνικά ότι στην εξωτερική πολιτική τους οι ΗΠΑ ψεύδονται, εξαπατούν και κλέβουν, προκειμένου να "συμμορφώσουν" τα κράτη που δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ που οι ίδιοι θέτουν - και επευφημείται από το κοινό του (φοιτητές του πανεπιστημίου).
Ολόκληρη τη συζήτηση του Μάικ Πομπέο με τους φοιτητές, μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=x6wbfjspVww
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