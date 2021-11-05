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Mutmaßlicher Pädo-Killer*, Al Baldwin, sagte es uns ins Gesicht
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
So werden Verschörungstheorien im Keim erstickt:
❝Man sagt, Fernsehen raubt das Gehirn. Das ist absurd. Fernsehen weicht das Gehirn nur auf, wie eine reife Banane. .... Und das Beste daran ist, ihr könnt nichts tun, um es zu stoppen. ... Sobald Dein Hirn zu einem käseähnlichen Brei zerfallen ist, werden wir es mit einem Melonenportionierer aushöhlen und sofort verschlingen.❞
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*Alec Baldwin wegen Mordes ersten Grades und Besitz von Kinderpornografie festgenommen – Mediensperre
Das Sheriff-Büro des Bezirks Santa Fe hat Alec Baldwin festgenommen und des Mordes ersten Grades sowie des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt und eine Mediensperre angeordnet, die von einem Richter genehmigt wurde. Outlets in den USA dürfen vorübergehend nicht über Baldwins Festnahme berichten.
Baldwin soll im Streit um die Bezahlung die Kamerafrau getötet und versucht haben, den Regisseur Joel Souza zu töten. Baldwin versuchte, es so aussehen zu lassen, als wäre es ein Unfall, aber weitere Untersuchungen ergaben, dass es alles andere war.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
So werden Verschörungstheorien im Keim erstickt:
❝Man sagt, Fernsehen raubt das Gehirn. Das ist absurd. Fernsehen weicht das Gehirn nur auf, wie eine reife Banane. .... Und das Beste daran ist, ihr könnt nichts tun, um es zu stoppen. ... Sobald Dein Hirn zu einem käseähnlichen Brei zerfallen ist, werden wir es mit einem Melonenportionierer aushöhlen und sofort verschlingen.❞
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*Alec Baldwin wegen Mordes ersten Grades und Besitz von Kinderpornografie festgenommen – Mediensperre
Das Sheriff-Büro des Bezirks Santa Fe hat Alec Baldwin festgenommen und des Mordes ersten Grades sowie des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt und eine Mediensperre angeordnet, die von einem Richter genehmigt wurde. Outlets in den USA dürfen vorübergehend nicht über Baldwins Festnahme berichten.
Baldwin soll im Streit um die Bezahlung die Kamerafrau getötet und versucht haben, den Regisseur Joel Souza zu töten. Baldwin versuchte, es so aussehen zu lassen, als wäre es ein Unfall, aber weitere Untersuchungen ergaben, dass es alles andere war.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
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