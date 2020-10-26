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Ariane Bilheran 2020 : Contagion délirante de la paranoïa et dérive totalitaire - Entrevue avec Pierre Barnérias
luciole
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5 views • October 26, 2020
Titre original : A. Bilheran 2020 - Le totalitarisme et le choix de la vie héroïque - Entrevue avec Pierre Barnérias

21 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=y3kOBhZdKho&;feature=youtu.be&fbclid=IwAR3OTJEb6Mj773bRWVnOdqUdM1e8VqUDPAkCrxRDW_Fq4-_INg6ay5RUA6U
Ariane Bilheran : https://www.youtube.com/channel/UCikCehojFg_CI-v3r__hBtg

Psychologie de la paranoïa

Entre maladie du pouvoir et maladie de la soumission

47 min passionnantes d’une logique absolue pour comprendre ce qui nous arrive, dans l’interview de cette jeune femme remarquable

Dans le cadre de la réalisation du film Hold-Up Covid-19, Retour sur un Chaos, voici l'entrevue intégrale avec Pierre Barnérias, sur le totalitarisme et le choix de la vie héroïque, où j'expose mon point de vue sur la situation mondiale.

Film Hold-Up Covid, Retour sur le Chaos :
https://fr.ulule.com/hold-up-1/

Retrouvez l'entrevue écrite intégrale sur mon site internet :
http://www.arianebilheran.com

Pour contribuer au sous-titrage de cette interview réalisé par Jack23 et d'autres de mes vidéos, merci pour vos donations :
https://www.patreon.com/jack23

Pour voir cette interview traduite et diffusée en d'autres langues, notamment anglais et espagnol, merci pour vos donations :
https://www.patreon.com/thetranslationbridge

Note : mille excuses pour la piètre qualité de l'image, due à une mauvaise connexion internet.
Keywords
paranoiahistoirecoviddeliresiderationcomplotstotalitarisme
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