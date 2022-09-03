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Malcom Roberts, sénateur Australien, à propos de la pandémie Covid-19 : « Tout à été planifié. »https://nouveau-monde.ca/malcolm-roberts-senateur-australien-a-propos-de-la-pandemie-covid-19-tout-a-ete-planifie/
Malcolm Roberts, Australian Senator, on the Covid-19 pandemic: "It was all planned.
https://nouveau-monde.ca/malcolm-roberts-senateur-australien-a-propos-de-la-pandemie-covid-19-tout-a-ete-planifie/