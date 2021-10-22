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IFQ71 - Émission #71 du 21 octobre 2021 avec Sophie Meulemans
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40 views • October 22, 2021
20 octobre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions71:b
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 71e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS,nous avons le plaisir de retrouver Sophie Meulemans, notre amie résistante qui anime et alimente le site "Initiative Citoyenne".
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint :
http://gerardscheller.ch/Presentation_OMS_Cheval_de_Troie_Gouvernance_mondiale_IEQ71_21.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_OMS_Cheval_de_Troie_Gouvernance_mondiale_IEQ71_21.pdf
• Présentation de l'OMS par la RTS. https://amp.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-l-oms-orientent-ils-sa-politique-.html
• La Suisse vers la signature d'un nouveau traité sur les pandémies ? https://www.rts.ch/info/monde/12086083-plus-d-une-vingtaine-de-dirigeants-proposent-un-traite-sur-les-pandemies.html
• Propagande sur le traité de l'OMS. https://archive.org/embed/international-pandemic-treaty_202110
• Site de l'OMS.
https://www.who.int/fr/about/who-we-are
• Constitution de l'OMS.
https://www.who.int/fr/about/governance/constitution
• Page Wikipedia de l'OMS.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9#%C3%89tats_membres
• Les financeurs de l'OMS.
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
/ http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/flow
• COVAX. https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
• Programme ACT. https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
• L'Assemblée mondiale de la santé, site de l'OMS. https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
• La 74e Assemblée mondiale de la santé.
https://www.who.int/fr/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes
et https://apps.who.int/gb/f/f_wha74.html
• Classement quotidien Bloomberg des milliardaires les plus riches. https://www.bloomberg.com/billionaires/
• L'OMS dépense plus en voyages (200 millions/an) que pour lutter contre la malaria (61 millions/an) et le sida (71 millions/an). https://www.rts.ch/info/monde/8642134-l-oms-depense-plus-en-voyages-que-pour-lutter-contre-la-malaria-et-le-sida.html
• Un nouveau traité sur les pandémies : -article RTS : https://www.rts.ch/info/monde/12086083-plus-d-une-vingtaine-de-dirigeants-proposent-un-traite-sur-les-pandemies.html
Euronews : https://fr.euronews.com/2021/05/24/mettre-fin-a-la-pandemie-et-prevenir-les-prochaines-l-oms-veut-construire-le-monde-post-co
RFJ : https://fr.euronews.com/2021/05/24/mettre-fin-a-la-pandemie-et-prevenir-les-prochaines-l-oms-veut-construire-le-monde-post-co
• Règlement sanitaire international (RSI). https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241580496
• Historique du RSI: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_sanitaire_international#:~:text=En%201951%2C%20les%20%C3%A9tats%2Dmembres,mineures%20en%201973%20et%201981
.
• Demande par les Etats membres de l'OMS de la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé du 29.11 au 1.12.21 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF7-fr.pdf
• Pourquoi un traité international sur les pandémies ? Réponse du Conseil européen (et citations de Charles Michel et des dirigeants de l'UE): https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
• Plan mondial pour la vaccination 2011-2020 de l'OMS: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79315/9789242504989_fre.pdf;jsessionid=4736ABC59082071417ECD2B28BE3E304?sequence=1
• One Health. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health.html
et https://fr.wikipedia.org/wiki/One_Health
• Laboratoire P4 à Genève (aux HUG) depuis 2010. https://www.youtube.com/watch?v=ML-mKh8sPzo
• Laboratoire P4 à Spiez depuis mai 2021. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/08/dans-les-alpes-suisses-un-laboratoire-p4-devient-le-depot-mondial-des-coronavirus_6093801_3244.html
• L'agenda est en commentaire ⤵️
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 71e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS,nous avons le plaisir de retrouver Sophie Meulemans, notre amie résistante qui anime et alimente le site "Initiative Citoyenne".
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Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint :
http://gerardscheller.ch/Presentation_OMS_Cheval_de_Troie_Gouvernance_mondiale_IEQ71_21.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_OMS_Cheval_de_Troie_Gouvernance_mondiale_IEQ71_21.pdf
• Présentation de l'OMS par la RTS. https://amp.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-l-oms-orientent-ils-sa-politique-.html
• La Suisse vers la signature d'un nouveau traité sur les pandémies ? https://www.rts.ch/info/monde/12086083-plus-d-une-vingtaine-de-dirigeants-proposent-un-traite-sur-les-pandemies.html
• Propagande sur le traité de l'OMS. https://archive.org/embed/international-pandemic-treaty_202110
• Site de l'OMS.
https://www.who.int/fr/about/who-we-are
• Constitution de l'OMS.
https://www.who.int/fr/about/governance/constitution
• Page Wikipedia de l'OMS.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9#%C3%89tats_membres
• Les financeurs de l'OMS.
http://open.who.int/2020-21/contributors/contributor
/ http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/flow
• COVAX. https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax
• Programme ACT. https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
• L'Assemblée mondiale de la santé, site de l'OMS. https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
• La 74e Assemblée mondiale de la santé.
https://www.who.int/fr/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes
et https://apps.who.int/gb/f/f_wha74.html
• Classement quotidien Bloomberg des milliardaires les plus riches. https://www.bloomberg.com/billionaires/
• L'OMS dépense plus en voyages (200 millions/an) que pour lutter contre la malaria (61 millions/an) et le sida (71 millions/an). https://www.rts.ch/info/monde/8642134-l-oms-depense-plus-en-voyages-que-pour-lutter-contre-la-malaria-et-le-sida.html
• Un nouveau traité sur les pandémies : -article RTS : https://www.rts.ch/info/monde/12086083-plus-d-une-vingtaine-de-dirigeants-proposent-un-traite-sur-les-pandemies.html
Euronews : https://fr.euronews.com/2021/05/24/mettre-fin-a-la-pandemie-et-prevenir-les-prochaines-l-oms-veut-construire-le-monde-post-co
RFJ : https://fr.euronews.com/2021/05/24/mettre-fin-a-la-pandemie-et-prevenir-les-prochaines-l-oms-veut-construire-le-monde-post-co
• Règlement sanitaire international (RSI). https://www.who.int/fr/publications-detail/9789241580496
• Historique du RSI: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_sanitaire_international#:~:text=En%201951%2C%20les%20%C3%A9tats%2Dmembres,mineures%20en%201973%20et%201981
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• Demande par les Etats membres de l'OMS de la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé du 29.11 au 1.12.21 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_ACONF7-fr.pdf
• Pourquoi un traité international sur les pandémies ? Réponse du Conseil européen (et citations de Charles Michel et des dirigeants de l'UE): https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
• Plan mondial pour la vaccination 2011-2020 de l'OMS: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79315/9789242504989_fre.pdf;jsessionid=4736ABC59082071417ECD2B28BE3E304?sequence=1
• One Health. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health.html
et https://fr.wikipedia.org/wiki/One_Health
• Laboratoire P4 à Genève (aux HUG) depuis 2010. https://www.youtube.com/watch?v=ML-mKh8sPzo
• Laboratoire P4 à Spiez depuis mai 2021. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/08/dans-les-alpes-suisses-un-laboratoire-p4-devient-le-depot-mondial-des-coronavirus_6093801_3244.html
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