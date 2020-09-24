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Silvano Trotta : Censure - Manipulation et pensée unique - Mika Denissot
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98 views • September 24, 2020
24 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_dvwuShoR5A
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
La censure et la manipulation sont de plus en plus présentes et s'intensifient. Le droit d'expression est devenu un leurre, l'instauration de la pensée unique est en marge de devenir la nouvelle religion.
Liens Pour continuer à suivre Silvano Trotta :
Sur Odissey : https://odysee.com/%40SilvanoTrotta:f/Silvano-TROTTA:d
Sur Bitchute : https://www.bitchute.com/channel/j3pB
Sur Facebook : https://www.facebook.com/silvano.trotta
Sur Twitter : https://twitter.com/silvano_trotta?lang=fr
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A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
La censure et la manipulation sont de plus en plus présentes et s'intensifient. Le droit d'expression est devenu un leurre, l'instauration de la pensée unique est en marge de devenir la nouvelle religion.
Liens Pour continuer à suivre Silvano Trotta :
Sur Odissey : https://odysee.com/%40SilvanoTrotta:f/Silvano-TROTTA:d
Sur Bitchute : https://www.bitchute.com/channel/j3pB
Sur Facebook : https://www.facebook.com/silvano.trotta
Sur Twitter : https://twitter.com/silvano_trotta?lang=fr
→ Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
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