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20200730 - ¿Un rebrote (fabricado)? Ningún peligro… si no se hacen los mismos… ¿¡¿errores?!?
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3 views • August 25, 2020
30 de julio de 2020
DESMONTEMOS LA GENOCIDA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”
y, para ello y simultáneamente, instauremos nosotros nuestro
NUEVO • ANTIGUO ORDEN MUNDIAL
AL SERVICIO DE MÁS DEL 99% DE LA POBLACIÓN
(N•AOM+99%)
Debemos hacernos conscientes de que los dirigentes que están aplicando
la GENOCIDA “Operación Coronavirus” en cada lugar, son CRIMINALES.
¡Y no sólo ahora sino desde hace años!
¿CÓMO RESPONDER ADECUADAMENTE
A LA AMENAZA DE UN (fabricado) REBROTE?
Pues poniendo DE VERDAD en el primer lugar
la salud y la vida de las personas.
Explicaré que se respondería adecuadamente y no habría peligro
aplicando lo que algunos hemos aprendido estos meses
gracias a científicos y médicos que han sido censurados:
* Reduciendo el miedo
(En vez de aumentarlo, lo cual es inmunodepresor y mata)
* Declarando una emergencia de salud
(En lugar de una “emergencia sanitaria”)
* Adoptando formas sanas de evitar “el contagio”:
alcalinizando las vías respiratorias y poniendo ionizadores
(En lugar de formas nocivas, como las actuales “medidas de seguridad”: mascarillas, etc.)
* Fortaleciendo el terreno de las personas y su inmunidad
(En vez de debilitarlas, como sorprendentemente
-o no? –
hacen los actuales ‘responsables’: mascarillas, distancia “social”,…)
* Exigiendo que toda cifra de supuestos “nuevos infectados” vaya acompañada de la cantidad y tipo de tests hechos
(En vez de aceptar las cifras terroristas que se dan sin hacer comparaciones adecuadas)
* Prohibiendo los tests PCR (y los tests serológicos)
(En lugar de hacer más tests, con lo que inevitablemente salen más”positivos”)
* Informando que,
en el improbable caso de necesitar tratamiento,
los hay muy eficaces y muy baratos,
empezando por el MMS de los perseguidos Pàmies y Kalcker
(En vez de envenenar con quimioterapia carísima disfrazada de antiviral)
* Confinando a TODOS los confinadores
(En lugar de continuar reprimiendo y empobreciendo a la población con confinamientos)
* Echando a TODOS los censores
(En lugar de permitir que su censura continúe matando)
* …
* Y aplicando Vida-Verdad-Libertad-Identidad
(En lugar de Muerte-Mentira-Confinamiento-Disolución,
como están haciendo TODOS los actuales dirigentes criminales)
hasta que los Líderes Naturales del Pueblo
reemplacemos a TODOS los actuales Líderes Artificiales, que actúan TODOS conscientemente en contra nuestro
(y si alguno considera que no es así… ¡que lo diga!)
Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción
DESMONTEMOS LA GENOCIDA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”
y, para ello y simultáneamente, instauremos nosotros nuestro
NUEVO • ANTIGUO ORDEN MUNDIAL
AL SERVICIO DE MÁS DEL 99% DE LA POBLACIÓN
(N•AOM+99%)
Debemos hacernos conscientes de que los dirigentes que están aplicando
la GENOCIDA “Operación Coronavirus” en cada lugar, son CRIMINALES.
¡Y no sólo ahora sino desde hace años!
¿CÓMO RESPONDER ADECUADAMENTE
A LA AMENAZA DE UN (fabricado) REBROTE?
Pues poniendo DE VERDAD en el primer lugar
la salud y la vida de las personas.
Explicaré que se respondería adecuadamente y no habría peligro
aplicando lo que algunos hemos aprendido estos meses
gracias a científicos y médicos que han sido censurados:
* Reduciendo el miedo
(En vez de aumentarlo, lo cual es inmunodepresor y mata)
* Declarando una emergencia de salud
(En lugar de una “emergencia sanitaria”)
* Adoptando formas sanas de evitar “el contagio”:
alcalinizando las vías respiratorias y poniendo ionizadores
(En lugar de formas nocivas, como las actuales “medidas de seguridad”: mascarillas, etc.)
* Fortaleciendo el terreno de las personas y su inmunidad
(En vez de debilitarlas, como sorprendentemente
-o no? –
hacen los actuales ‘responsables’: mascarillas, distancia “social”,…)
* Exigiendo que toda cifra de supuestos “nuevos infectados” vaya acompañada de la cantidad y tipo de tests hechos
(En vez de aceptar las cifras terroristas que se dan sin hacer comparaciones adecuadas)
* Prohibiendo los tests PCR (y los tests serológicos)
(En lugar de hacer más tests, con lo que inevitablemente salen más”positivos”)
* Informando que,
en el improbable caso de necesitar tratamiento,
los hay muy eficaces y muy baratos,
empezando por el MMS de los perseguidos Pàmies y Kalcker
(En vez de envenenar con quimioterapia carísima disfrazada de antiviral)
* Confinando a TODOS los confinadores
(En lugar de continuar reprimiendo y empobreciendo a la población con confinamientos)
* Echando a TODOS los censores
(En lugar de permitir que su censura continúe matando)
* …
* Y aplicando Vida-Verdad-Libertad-Identidad
(En lugar de Muerte-Mentira-Confinamiento-Disolución,
como están haciendo TODOS los actuales dirigentes criminales)
hasta que los Líderes Naturales del Pueblo
reemplacemos a TODOS los actuales Líderes Artificiales, que actúan TODOS conscientemente en contra nuestro
(y si alguno considera que no es así… ¡que lo diga!)
Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción
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