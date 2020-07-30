20200730 - ¿Un rebrote (fabricado)? Ningún peligro… si no se hacen los mismos… ¿¡¿errores?!?

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3 views • August 25, 2020





DESMONTEMOS LA GENOCIDA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”

y, para ello y simultáneamente, instauremos nosotros nuestro

NUEVO • ANTIGUO ORDEN MUNDIAL

AL SERVICIO DE MÁS DEL 99% DE LA POBLACIÓN

(N•AOM+99%)



Debemos hacernos conscientes de que los dirigentes que están aplicando

la GENOCIDA “Operación Coronavirus” en cada lugar, son CRIMINALES.

¡Y no sólo ahora sino desde hace años!

¿CÓMO RESPONDER ADECUADAMENTE

A LA AMENAZA DE UN (fabricado) REBROTE?

Pues poniendo DE VERDAD en el primer lugar

la salud y la vida de las personas.

Explicaré que se respondería adecuadamente y no habría peligro

aplicando lo que algunos hemos aprendido estos meses

gracias a científicos y médicos que han sido censurados:

* Reduciendo el miedo

(En vez de aumentarlo, lo cual es inmunodepresor y mata)

* Declarando una emergencia de salud

(En lugar de una “emergencia sanitaria”)

* Adoptando formas sanas de evitar “el contagio”:

alcalinizando las vías respiratorias y poniendo ionizadores

(En lugar de formas nocivas, como las actuales “medidas de seguridad”: mascarillas, etc.)

* Fortaleciendo el terreno de las personas y su inmunidad

(En vez de debilitarlas, como sorprendentemente

-o no? –

hacen los actuales ‘responsables’: mascarillas, distancia “social”,…)

* Exigiendo que toda cifra de supuestos “nuevos infectados” vaya acompañada de la cantidad y tipo de tests hechos

(En vez de aceptar las cifras terroristas que se dan sin hacer comparaciones adecuadas)

* Prohibiendo los tests PCR (y los tests serológicos)

(En lugar de hacer más tests, con lo que inevitablemente salen más”positivos”)

* Informando que,

en el improbable caso de necesitar tratamiento,

los hay muy eficaces y muy baratos,

empezando por el MMS de los perseguidos Pàmies y Kalcker

(En vez de envenenar con quimioterapia carísima disfrazada de antiviral)

* Confinando a TODOS los confinadores

(En lugar de continuar reprimiendo y empobreciendo a la población con confinamientos)

* Echando a TODOS los censores

(En lugar de permitir que su censura continúe matando)

* …

* Y aplicando Vida-Verdad-Libertad-Identidad

(En lugar de Muerte-Mentira-Confinamiento-Disolución,

como están haciendo TODOS los actuales dirigentes criminales)

hasta que los Líderes Naturales del Pueblo

reemplacemos a TODOS los actuales Líderes Artificiales, que actúan TODOS conscientemente en contra nuestro

(y si alguno considera que no es así… ¡que lo diga!)



Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado 30 de julio de 2020DESMONTEMOS LA GENOCIDA “OPERACIÓN CORONAVIRUS”y, para ello y simultáneamente, instauremos nosotros nuestroNUEVO • ANTIGUO ORDEN MUNDIALAL SERVICIO DE MÁS DEL 99% DE LA POBLACIÓN(N•AOM+99%)Debemos hacernos conscientes de que los dirigentes que están aplicandola GENOCIDA “Operación Coronavirus” en cada lugar, son CRIMINALES.¡Y no sólo ahora sino desde hace años!¿CÓMO RESPONDER ADECUADAMENTEA LA AMENAZA DE UN (fabricado) REBROTE?Pues poniendo DE VERDAD en el primer lugarla salud y la vida de las personas.Explicaré que se respondería adecuadamente y no habría peligroaplicando lo que algunos hemos aprendido estos mesesgracias a científicos y médicos que han sido censurados:* Reduciendo el miedo(En vez de aumentarlo, lo cual es inmunodepresor y mata)* Declarando una emergencia de salud(En lugar de una “emergencia sanitaria”)* Adoptando formas sanas de evitar “el contagio”:alcalinizando las vías respiratorias y poniendo ionizadores(En lugar de formas nocivas, como las actuales “medidas de seguridad”: mascarillas, etc.)* Fortaleciendo el terreno de las personas y su inmunidad(En vez de debilitarlas, como sorprendentemente-o no? –hacen los actuales ‘responsables’: mascarillas, distancia “social”,…)* Exigiendo que toda cifra de supuestos “nuevos infectados” vaya acompañada de la cantidad y tipo de tests hechos(En vez de aceptar las cifras terroristas que se dan sin hacer comparaciones adecuadas)* Prohibiendo los tests PCR (y los tests serológicos)(En lugar de hacer más tests, con lo que inevitablemente salen más”positivos”)* Informando que,en el improbable caso de necesitar tratamiento,los hay muy eficaces y muy baratos,empezando por el MMS de los perseguidos Pàmies y Kalcker(En vez de envenenar con quimioterapia carísima disfrazada de antiviral)* Confinando a TODOS los confinadores(En lugar de continuar reprimiendo y empobreciendo a la población con confinamientos)* Echando a TODOS los censores(En lugar de permitir que su censura continúe matando)* …* Y aplicando Vida-Verdad-Libertad-Identidad(En lugar de Muerte-Mentira-Confinamiento-Disolución,como están haciendo TODOS los actuales dirigentes criminales)hasta que los Líderes Naturales del Puebloreemplacemos a TODOS los actuales Líderes Artificiales, que actúan TODOS conscientemente en contra nuestro(y si alguno considera que no es así… ¡que lo diga!)Lluís Botinas, investigador independiente, presidente de Plural-21 e impulsor de LA GOTA CATALANA. En particular sobre salud, autor de libro publicado https://plural-21.org/desmontar-el-sida/desmontar-el-sida-libro-cauac y del no-publicado https://plural-21.org/desmontar -el-sida / el-vih-sida-se-una-ficción Keywords coronavirusbotinasdesmontar

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