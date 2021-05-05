Vakna För Fan #20 - Jyri Lina

Nytt specialavsnitt ute idag! Med ingen mindre än Jyri Lina! Vi pratar om Sovjetunionens uppgång och fall, hur det återupprepas i dagens Corona-Plandemi. Jyri Lina har upplevt ondskan redan en gång i sitt liv, må han slippa en andra. Lyckas vi sätta stopp denna gång eller är vi påväg mot samma tyranni som under kommunismen? Valet är vårt!Länkar:Jyri Linas hemsida:Ockulta krafter (förbjuden film om frimureriet i Frankrike på 30-talet)Glöm inte gilla, dela och prenumerera på kanalen!MVHVakna För Fan