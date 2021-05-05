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Vakna För Fan #20 - Jyri Lina
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5 views • May 05, 2021
Nytt specialavsnitt ute idag! Med ingen mindre än Jyri Lina! Vi pratar om Sovjetunionens uppgång och fall, hur det återupprepas i dagens Corona-Plandemi. Jyri Lina har upplevt ondskan redan en gång i sitt liv, må han slippa en andra. Lyckas vi sätta stopp denna gång eller är vi påväg mot samma tyranni som under kommunismen? Valet är vårt!
Länkar:
Jyri Linas hemsida:
https://jyrilina.com/
Ockulta krafter (förbjuden film om frimureriet i Frankrike på 30-talet)
https://www.youtube.com/watch?v=vMAoajTBBNk
Glöm inte gilla, dela och prenumerera på kanalen!
MVH
Vakna För Fan
Länkar:
Jyri Linas hemsida:
https://jyrilina.com/
Ockulta krafter (förbjuden film om frimureriet i Frankrike på 30-talet)
https://www.youtube.com/watch?v=vMAoajTBBNk
Glöm inte gilla, dela och prenumerera på kanalen!
MVH
Vakna För Fan
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