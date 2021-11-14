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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 22
Vera Nika
Vera Nika
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93 views • November 14, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 22. Читает Автор. https://vimeo.com/645746564 

Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о ложных «победах» и «пробуждениях». Заговор «Водолей».

01:54 — Вопрос о смартфонах и воздействии на человека излучений.

05:03 — Кто поклоняется Архигенитору?

07:25 — Что может подтолкнуть пробуждение землян?

09:07 — Вопрос о Вере и Силе Воли.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-22

Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/ 

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)

https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ). https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»).

Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya. Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт). 

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