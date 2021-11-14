Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 22. Читает Автор. https://vimeo.com/645746564



Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о ложных «победах» и «пробуждениях». Заговор «Водолей».

01:54 — Вопрос о смартфонах и воздействии на человека излучений.

05:03 — Кто поклоняется Архигенитору?

07:25 — Что может подтолкнуть пробуждение землян?

09:07 — Вопрос о Вере и Силе Воли.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-22

Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)

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