Terráqueos (Earthlings)

Usando câmeras ocultas e imagens nunca vistas, Earthlings narra as práticas cotidianas das maiores indústrias do mundo, que dependem inteiramente de animais para obter lucro.

A crueldade humana sobre os animais geram energias de sofrimento para o próprio ser humano.

Porque é tão importante e necessário parar de consumir carne, primeiramente se trata de um ser senciente, que sente dor e possui sentimentos, antes de um animal ser abatido, ele sabe e até mesmo chora, se todos os matadouros tivessem paredes de vidro, a maioria das pessoas que se consideram do bem, jamais iriam consumir carne, pois o sofrimento dos animais começam desde seus nascimentos.

Sentimentos e emoções são energias, positivas ou negativas e isso não estão relacionados somente a espécie humana, os animais também sentem essas emoções, e o sofrimento e o medo são os mais comuns.

Muitos ignorantes para justificar seu erro se alimentando de carne, diz que deus colocou os animais para esse fim aqui no planeta, não é nada disso, bom, talvez você saiba quem é o ser que costuma chamar e idolatrar como sendo deus, você tem absoluta certeza de que sabe e de que conhece ele? Como eu disse, isso ocorre há milhares de anos e todas as culturas desse planeta foram e são influenciadas por seres não terrestres.

Os animais também estão em estados de evoluções espirituais, são espíritos novos experienciando uma realidade, tudo é informação, e quanto mais se aprende, mais se evolui, assim como os seres humanos, esses deveriam compartilhar essas experiências através do cuidado e do amor.

Mas não é exatamente isso que acontece, os humanos exploram, maltratam e se alimentam deles, do mesmo jeito que os seres reptilianos fazem com os humanos.