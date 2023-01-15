ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ
ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/GWI4QXGX77KSilF , https://rumble.com/v25kw0g-christ-is-the-only-true-king-savior-of-our-immortal-souls.html
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΤΕΛΗ ΝΤΟΠΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ… ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΥΣ ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ…
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΖΗΣΑΜΕ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΠΑΡΑΓΜΟ, ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ» ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΠΟΥ ΟΡΚΙΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟ… ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ «Ο ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΑΣ» ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ «ΣΙΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝ(ΑΛΗΣ) ΠΟΥ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΜΕ!
ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ http://www.freevolition.gr/greece.htm ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ, ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo … Ο ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΙΣΩΣ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ «ΣΩΣΕΙ» ΜΕ ΨΕΥΤΟΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΠΟΛΕΜΟ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΟΔΗΓΕΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm …
ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΩ ΝΑ ΜΕ ΚΗΔΕΨΕΤΕ ΩΣ "ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! "ΕΛΛΑΣ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ" (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v2593f3-.hell-as.-genocidal-state-of-antichrist.html , https://www.brighteon.com/cd1476e9-372c-4aac-a47d-c2941cc536c4 , https://ugetube.com/watch/f3IusHFh3W6JmV6 . ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ "ΦΙΛΟΒΑΣΙΛΙΚΟΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΑΝΑΡΧΟΣΟΔΟΜΟΦΑΣΙΣΤΟΜΑΣΟΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣΧΙΖΟΦΡΕΝΟΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΨΥΧΟΚΤΟΝΟYΣΣΙΩΝΙΣΤΕΣ" [email protected] , [email protected] Κωνσταντίνος Γκλύξμπουργκ , Konstantinos (Glücksburg) Glyxmpoyrgk (ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΡΑ EMAILS! ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΚΑΤΟΥΡΛΙΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΧΙΤΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟ ΑΡΧΙΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ [email protected] , [email protected] ).
ΥΓ. Τα Ιερά Μοναστήρια του Αγίου Όρους Άθω ως εκ της συστάσεως αυτών έκπαλαι είναι «ΘΕΟΒασιλικά» ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web www.freevolition.gr
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