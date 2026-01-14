Weshalb Befehlsempfänger keine guten Menschen sind

Auszug aus Episode 86: Institutionen. Aufgrund ihrer Länge kann die eigentlich für heute vorgesehene Episode 126 nicht hier hochgeladen werden. Bitte schaut sie an unter einer der folgenden Adressen:

https://odysee.com/@bannbrecher:a/126

https://www.bitchute.com/video/hnyMIQiSV21V

https://rumble.com/v74b9fq-episode-126-zusammenfassung-ep.-102125-ein-naturrechtliches-allerlei.html

https://youtu.be/hl0hNmaqax4