О вакцинации. Почему это скрывается от нас, медиков

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Михаил Сватковский - Врач ортопед, кандидат медицинских наук, хирург-флеболог, педиатр, остеопат.
И, пожалуй, первый врач, который по личной инициативе провел собственное исследование здоровья школьников при поддержке департамента образования области. Результаты явно озадачат родителей, у которых часто болеют дети – причем без видимых причин.