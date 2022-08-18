О вакцинации. Почему это скрывается от нас, медиков

Михаил Сватковский - Врач ортопед, кандидат медицинских наук, хирург-флеболог, педиатр, остеопат.





И, пожалуй, первый врач, который по личной инициативе провел собственное исследование здоровья школьников при поддержке департамента образования области. Результаты явно озадачат родителей, у которых часто болеют дети – причем без видимых причин.