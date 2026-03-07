© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BIG FAT LIES
ARCHANGEL MICHAEL AND HERMES THOTH
EURO GROOVE
TRACK 9
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
HE THINKS HE FOOLS ANGELS MADE TO TRUST
AN ANGEL'S REASON TO BE IN LOVE WITH GODS' LOVE
SUCH A LESSON TO BE LEARNED
THE DEVIL'S TIME WILL COME AND ALL WILL SEE
GOD'S WILL WILL BE......GOD'S WILL WILL BE
HE CAN WIN THE HEARTS OF THOSE WHO BELIEVE IN HIS LIES
AND THE BIGGER THE LIES, THE BETTER YET
SLY LUCIFER ENTRANCES THOSE OF SELF
SERVING STONE, HEARTS THAT ARE MADE OF STONE
CHORUS:
BIG FAT LIES
STONE TO THE DEVIL'S LAIR
BIG FAT LIES
SERVING THE DEVIL'S CARE
BIG FAT LIES
TO SERVE THE DEVIL'S PLEASURE
BIG FAT LIES
LAUGHING AT HOW GOD MADE YOU
HE TELLS SUCH LIES TO AMUSE THE DEVIL'S WATCHING THRU
THE EYES OF THEIR HOSTS THEY PEER AT THE FOOLS
LAUGHING AT FOOLS SO TRUSTING OF HIS LIES
LAUGH TIL YOUR HEART ACHES
SUCH HEARTS THAT ARE MADE OF STONE
HE THINKS IT'S FUNNY HOW GOD MAKES
SUCH FOOLS THAT ARE MADE
TO BELIEVE THE SHEEP
WON'T BE FLEECED BY THE FOX
IT'S TIME TO WAKE UP CAUSE THE FOX IS WITH THE HENS
WHO LAY IN HIS LAIR......WITH HEARTS OF STONE, SE LA VI
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
INSTRUMENTS
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
CHORUS
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
BIG FAT LIES
CHORUS