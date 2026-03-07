BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
BIG FAT LIES
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
30 views • 2 days ago

BIG FAT LIES

ARCHANGEL MICHAEL AND HERMES THOTH

EURO GROOVE

TRACK 9


BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES


HE THINKS HE FOOLS ANGELS MADE TO TRUST

AN ANGEL'S REASON TO BE IN LOVE WITH GODS' LOVE

SUCH A LESSON TO BE LEARNED

THE DEVIL'S TIME WILL COME AND ALL WILL SEE

GOD'S WILL WILL BE......GOD'S WILL WILL BE


HE CAN WIN THE HEARTS OF THOSE WHO BELIEVE IN HIS LIES

AND THE BIGGER THE LIES, THE BETTER YET

SLY LUCIFER ENTRANCES THOSE OF SELF

SERVING STONE, HEARTS THAT ARE MADE OF STONE


CHORUS:

BIG FAT LIES

    STONE TO THE DEVIL'S LAIR

BIG FAT LIES

    SERVING THE DEVIL'S CARE

BIG FAT LIES

    TO SERVE THE DEVIL'S PLEASURE

BIG FAT LIES

    LAUGHING AT HOW GOD MADE YOU


HE TELLS SUCH LIES TO AMUSE THE DEVIL'S WATCHING THRU

THE EYES OF THEIR HOSTS THEY PEER AT THE FOOLS

LAUGHING AT FOOLS SO TRUSTING OF HIS LIES

LAUGH TIL YOUR HEART ACHES

SUCH HEARTS THAT ARE MADE OF STONE


HE THINKS IT'S FUNNY HOW GOD MAKES

SUCH FOOLS THAT ARE MADE

TO BELIEVE THE SHEEP

WON'T BE FLEECED BY THE FOX

IT'S TIME TO WAKE UP CAUSE THE FOX IS WITH THE HENS

WHO LAY IN HIS LAIR......WITH HEARTS OF STONE, SE LA VI


BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES


INSTRUMENTS


BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES


CHORUS


BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES

BIG FAT LIES


CHORUS

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
