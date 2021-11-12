Növeld meg a Teherbeesés esélyét ennek a 4 ételnek a segítségével

Az Egészség legyen veled! 0 follower Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • November 12, 2021





Ajánlott termékek:



Imunex Alga:

https://www.imunex.hu/imune/



Mannavita Méhpempő

https://www.mehpempo.com



ElektronyK+ italpor:

https://www.elektrolitpor.com/



Multi Kollagén

https://www.multikollagen.com/



Videós Beszámolók:

https://www.mannavita.com/hu/hu/beszamolok.php



E-mail küldés:

[email protected]



Termék rendelés telefonon:

+36 1 4433 860



---------------------------------



A videót készítők figyelmeztetései:



Kérem vegye figyelembe, hogy a weboldalon és a videóban megjelenő információk, nem helyettesítik egy orvos, egy gyógyszerész vagy egy engedéllyel rendelkező természetgyógyász tanácsát.

A videóban elhangzó minden információ, Ujhelyi Szabolcs saját személyes véleménye és kizárólag információs, illetve oktatási célokat szolgál.

Az ebben a videóban elhangzó információk, nem szolgálnak semmiféle orvosi tanácsadásként.

Figyelmeztetünk, minden a videót megtekintő személyt, hogy mivel minden egészségügyi probléma egyedi, mielőtt bármilyen változtatást eszközöl az életmódjában vagy a táplálkozásában, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.

A videóban elhangzó információk, nem helyettesítík a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Ne használja a videóban és az ezen oldalon megjelenő információkat öndiagnózisra.

Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll vagy terhes, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármilyen korábban még nem fogyasztott élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt kezd el fogyasztani, illetve ha bármiféle életmódbeli változtatást eszközöl.

Sem Ujhelyi Szabolcs sem a tartalmat készítők nem vállalnak semmiféle felelősséget, a videók megtekintése következtében bekövetkező bármilyen káreseménnyel kapcsolatban. Melyek a meddőség okai? Mit együnk, hogy fokozzuk termékenységünket? Hogyan növelhető a teherbeesés valószínűsége? A méhpempő, a barátcserje, a krill olaj és a maca gyökér pozitív hatásai a nők és a férfiak termékenységére.Ajánlott termékek: https://www.mannavita.hu/ Imunex Alga:Mannavita MéhpempőElektronyK+ italpor:Multi KollagénVideós Beszámolók:E-mail küldés:Termék rendelés telefonon:+36 1 4433 860---------------------------------A videót készítők figyelmeztetései:Kérem vegye figyelembe, hogy a weboldalon és a videóban megjelenő információk, nem helyettesítik egy orvos, egy gyógyszerész vagy egy engedéllyel rendelkező természetgyógyász tanácsát.A videóban elhangzó minden információ, Ujhelyi Szabolcs saját személyes véleménye és kizárólag információs, illetve oktatási célokat szolgál.Az ebben a videóban elhangzó információk, nem szolgálnak semmiféle orvosi tanácsadásként.Figyelmeztetünk, minden a videót megtekintő személyt, hogy mivel minden egészségügyi probléma egyedi, mielőtt bármilyen változtatást eszközöl az életmódjában vagy a táplálkozásában, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.A videóban elhangzó információk, nem helyettesítík a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.Ne használja a videóban és az ezen oldalon megjelenő információkat öndiagnózisra.Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll vagy terhes, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármilyen korábban még nem fogyasztott élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt kezd el fogyasztani, illetve ha bármiféle életmódbeli változtatást eszközöl.Sem Ujhelyi Szabolcs sem a tartalmat készítők nem vállalnak semmiféle felelősséget, a videók megtekintése következtében bekövetkező bármilyen káreseménnyel kapcsolatban. Keywords healthfoodmedicine

Show More