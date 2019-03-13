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[13 март 2019 г.] Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app - BULGARIAN [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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44 views • July 13, 2021
А трябва да има инструмент за обяснение на ПЛОСКАТА ЗЕМЯ на приятелите ти. Показва как работят сезоните. Как слънцето и луната се движат през Зодиака. Ден и нощ. Работи в широки граници. Включени са видеоклипове, които помагат на хората да научат повече за техния свят. Настройте таймера за следващото голямо събитие. * В Наличност * в Google Play и Apple.
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Живеем в свят на лъжи, изтласкани ни от горните нива на световните контролери. По-лесно е да излъжете някого, отколкото да го убедите, че са били излъгани, особено когато те несъзнателно са пристрастени към страха. Ако ФОНДАЦИЯТА на вашата световна вяра е, че се намирате на въртяща се водна земна ракета круша, летяща през безкраен космически вакуум, тогава няма да знаете КОЙ сте, КЪДЕ сте и КАКВИ сте всъщност. Ще се изгубите и ще се почувствате незначителни, ако НЕ ЗНАЕТЕ, че сте в центъра на творението, а не на прашинка във все по-разрастващата се вселена.
С тази вяра можете да бъдете убедени във всичко. За да се събудите, ТРЯБВА да започнете с основите на вашия свят и оттам можете да видите отвъд въображаемата крива.
Приложението FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK е най-добрият инструмент за откриване на плоска земя и представянето му на приятели и семейство. Визуално показва как небето е перфектен часовник и ви носи най-новото съдържание на цензурирана от Google плоска земя.
Страницата с често задавани въпроси ще отговори на всички ваши въпроси за това как и защо е скрита плоската земя. Имате причина да смятате, че Плоската Земя е невъзможна, имаме отговор, за който още не сте се сетили.
Приемете предизвикателството FE Clock. Гледайте представеното видео всеки ден в продължение на 2 седмици и вижте какво се случва.
Просто потърсете "Flat Earth Clock" от Blue Water Bay в Google Play или Apple App Store. Това ще бъдат най-добрите $ 2,99, които сте инвестирали някога. Избягвайте събарящите се приложения в Google Play, те са БЕЗПЛАТНИ и все още НЕ си струват цената. Изтеглете и проверете днес!
Подкрепете този канал и осведомеността за FLAT EARTH:
https://www.patreon.com/DITRH
За еднократни дарения: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
МЕДИЙНИ ЗАПИТВАНИЯ: [email protected]
Ако сте водещ на предаването и смятате, че Flat Earth е глупаво и невъзможно, нека направим въпроси и отговори във вашия канал.
Zhiveem v svyat na lŭzhi, iztlaskani ni ot gornite niva na svetovnite kontroleri. Po-lesno e da izlŭzhete nyakogo, otkolkoto da go ubedite, che sa bili izlŭgani, osobeno kogato te nesŭznatelno sa pristrasteni kŭm strakha. Ako FONDATSIYATA na vashata svetovna vyara e, che se namirate na vŭrtyashta se vodna zemna raketa krusha, letyashta prez bezkraen kosmicheski vakuum, togava nyama da znaete KOĬ ste, KŬDE ste i KAKVI ste vsŭshtnost. Shte se izgubite i shte se pochuvstvate neznachitelni, ako NE ZNAETE, che ste v tsentŭra na tvorenieto, a ne na prashinka vŭv vse po-razrastvashtata se vselena. S tazi vyara mozhete da bŭdete ubedeni vŭv vsichko. Za da se sŭbudite, TRYABVA da zapochnete s osnovite na vashiya svyat i ottam mozhete da vidite otvŭd vŭobrazhaemata kriva. Prilozhenieto FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK e naĭ-dobriyat instrument za otkrivane na ploska zemya i predstavyaneto mu na priyateli i semeĭstvo. Vizualno pokazva kak nebeto e perfekten chasovnik i vi nosi naĭ-novoto sŭdŭrzhanie na tsenzurirana ot Google ploska zemya. Stranitsata s chesto zadavani vŭprosi shte otgovori na vsichki vashi vŭprosi za tova kak i zashto e skrita ploskata zemya. Imate prichina da smyatate, che Ploskata Zemya e nevŭzmozhna, imame otgovor, za koĭto oshte ne ste se setili. Priemete predizvikatelstvoto FE Clock. Gledaĭte predstavenoto video vseki den v prodŭlzhenie na 2 sedmitsi i vizhte kakvo se sluchva. Prosto potŭrsete "Flat Earth Clock" ot Blue Water Bay v Google Play ili Apple App Store. Tova shte bŭdat naĭ-dobrite $ 2,99, koito ste investirali nyakoga. Izbyagvaĭte sŭbaryashtite se prilozheniya v Google Play, te sa BEZPLATNI i vse oshte NE si struvat tsenata. Izteglete i proverete dnes! Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp I dvete: https://qrco.de/bbizVA Podkrepete tozi kanal i osvedomenostta za FLAT EARTH: https://www.patreon.com/DITRH Za ednokratni dareniya: PayPal.me/DITRH Venmo: dtweiss FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh BitChute: https://bitchute.com/ditrh Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Живеем в свят на лъжи, изтласкани ни от горните нива на световните контролери. По-лесно е да излъжете някого, отколкото да го убедите, че са били излъгани, особено когато те несъзнателно са пристрастени към страха. Ако ФОНДАЦИЯТА на вашата световна вяра е, че се намирате на въртяща се водна земна ракета круша, летяща през безкраен космически вакуум, тогава няма да знаете КОЙ сте, КЪДЕ сте и КАКВИ сте всъщност. Ще се изгубите и ще се почувствате незначителни, ако НЕ ЗНАЕТЕ, че сте в центъра на творението, а не на прашинка във все по-разрастващата се вселена.
С тази вяра можете да бъдете убедени във всичко. За да се събудите, ТРЯБВА да започнете с основите на вашия свят и оттам можете да видите отвъд въображаемата крива.
Приложението FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK е най-добрият инструмент за откриване на плоска земя и представянето му на приятели и семейство. Визуално показва как небето е перфектен часовник и ви носи най-новото съдържание на цензурирана от Google плоска земя.
Страницата с често задавани въпроси ще отговори на всички ваши въпроси за това как и защо е скрита плоската земя. Имате причина да смятате, че Плоската Земя е невъзможна, имаме отговор, за който още не сте се сетили.
Приемете предизвикателството FE Clock. Гледайте представеното видео всеки ден в продължение на 2 седмици и вижте какво се случва.
Просто потърсете "Flat Earth Clock" от Blue Water Bay в Google Play или Apple App Store. Това ще бъдат най-добрите $ 2,99, които сте инвестирали някога. Избягвайте събарящите се приложения в Google Play, те са БЕЗПЛАТНИ и все още НЕ си струват цената. Изтеглете и проверете днес!
Подкрепете този канал и осведомеността за FLAT EARTH:
https://www.patreon.com/DITRH
За еднократни дарения: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
МЕДИЙНИ ЗАПИТВАНИЯ: [email protected]
Ако сте водещ на предаването и смятате, че Flat Earth е глупаво и невъзможно, нека направим въпроси и отговори във вашия канал.
Zhiveem v svyat na lŭzhi, iztlaskani ni ot gornite niva na svetovnite kontroleri. Po-lesno e da izlŭzhete nyakogo, otkolkoto da go ubedite, che sa bili izlŭgani, osobeno kogato te nesŭznatelno sa pristrasteni kŭm strakha. Ako FONDATSIYATA na vashata svetovna vyara e, che se namirate na vŭrtyashta se vodna zemna raketa krusha, letyashta prez bezkraen kosmicheski vakuum, togava nyama da znaete KOĬ ste, KŬDE ste i KAKVI ste vsŭshtnost. Shte se izgubite i shte se pochuvstvate neznachitelni, ako NE ZNAETE, che ste v tsentŭra na tvorenieto, a ne na prashinka vŭv vse po-razrastvashtata se vselena. S tazi vyara mozhete da bŭdete ubedeni vŭv vsichko. Za da se sŭbudite, TRYABVA da zapochnete s osnovite na vashiya svyat i ottam mozhete da vidite otvŭd vŭobrazhaemata kriva. Prilozhenieto FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK e naĭ-dobriyat instrument za otkrivane na ploska zemya i predstavyaneto mu na priyateli i semeĭstvo. Vizualno pokazva kak nebeto e perfekten chasovnik i vi nosi naĭ-novoto sŭdŭrzhanie na tsenzurirana ot Google ploska zemya. Stranitsata s chesto zadavani vŭprosi shte otgovori na vsichki vashi vŭprosi za tova kak i zashto e skrita ploskata zemya. Imate prichina da smyatate, che Ploskata Zemya e nevŭzmozhna, imame otgovor, za koĭto oshte ne ste se setili. Priemete predizvikatelstvoto FE Clock. Gledaĭte predstavenoto video vseki den v prodŭlzhenie na 2 sedmitsi i vizhte kakvo se sluchva. Prosto potŭrsete "Flat Earth Clock" ot Blue Water Bay v Google Play ili Apple App Store. Tova shte bŭdat naĭ-dobrite $ 2,99, koito ste investirali nyakoga. Izbyagvaĭte sŭbaryashtite se prilozheniya v Google Play, te sa BEZPLATNI i vse oshte NE si struvat tsenata. Izteglete i proverete dnes! Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp I dvete: https://qrco.de/bbizVA Podkrepete tozi kanal i osvedomenostta za FLAT EARTH: https://www.patreon.com/DITRH Za ednokratni dareniya: PayPal.me/DITRH Venmo: dtweiss FaceBook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh BitChute: https://bitchute.com/ditrh Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
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