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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 3. Канцерогенные факторы
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1683 views • August 21, 2020
Эта серия посвящена канцерогенным факторам. В новой серии вы узнаете о некоторых факторах, которые нарушают работу иммунной системы и это может способствовать развитию рака и других заболеваний. Вы узнаете о вакцинах, ГМО-продуктах, пестицидах, гербицидах, аспартаме, стоматологических токсинах, электромагнитном излучении и других факторах, которые ослабляют нашу иммунную систему.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Информацию, представленную в фильме, нужно знать всем, а не только онкобольным, т.к. зная эту информацию, вы сможете предпринять ряд несложных шагов, которые существенно снизят ваши шансы заболеть раком или другими болезнями. И наоборот – беспечность в отношении этих факторов, которые гарантированно существуют в жизни каждого современного человека, неминуемо приведет к проблемам со здоровьем.
Поэтому посмотрите этот фильм сами и дайте его посмотреть вашим близким, друзьям, знакомым. Тем самым, вы можете предотвратить их проблемы со здоровьем или же указать направление, как восстановить здоровье, если оно уже потеряно.
Если вы считаете важной нашу работу по донесению правдивой информации, вы можете помочь проекту, перечислив любую сумму на кошелек проекта - это ускорит перевод и озвучку на русский язык новых серий данного сериала, а также будет способствовать развитию других направлений проекта «МедАльтернатива.инфо». Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Также для полноты понимания причин рака и рабочих методов его лечения рекомендуем вам почитать нашу книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», которую вы сможете найти на нашем сайте: http://medalternativa.info. Также в книге приведены все основные факторы, способствующие развитию рака, в том числе те, которые НЕ указаны в данном фильме.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Информацию, представленную в фильме, нужно знать всем, а не только онкобольным, т.к. зная эту информацию, вы сможете предпринять ряд несложных шагов, которые существенно снизят ваши шансы заболеть раком или другими болезнями. И наоборот – беспечность в отношении этих факторов, которые гарантированно существуют в жизни каждого современного человека, неминуемо приведет к проблемам со здоровьем.
Поэтому посмотрите этот фильм сами и дайте его посмотреть вашим близким, друзьям, знакомым. Тем самым, вы можете предотвратить их проблемы со здоровьем или же указать направление, как восстановить здоровье, если оно уже потеряно.
Если вы считаете важной нашу работу по донесению правдивой информации, вы можете помочь проекту, перечислив любую сумму на кошелек проекта - это ускорит перевод и озвучку на русский язык новых серий данного сериала, а также будет способствовать развитию других направлений проекта «МедАльтернатива.инфо». Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Также для полноты понимания причин рака и рабочих методов его лечения рекомендуем вам почитать нашу книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», которую вы сможете найти на нашем сайте: http://medalternativa.info. Также в книге приведены все основные факторы, способствующие развитию рака, в том числе те, которые НЕ указаны в данном фильме.
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