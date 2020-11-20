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Arrêtez le Mensonge sur les Masques ! Silvano Trotta
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15 views • November 20, 2020
19 novembre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/19-11:4
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Chaque jour qui passe, de nombreuses études scientifiques viennent prouver que le port du masque ne sert à rien, voir qu'il aggrave les choses ! Ceux qui veulent nous faire croire l'inverse sont de purs menteurs ! Il est temps de dire STOP au port de la Muselière !
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://thefederalist.com/2020/10/29/these-12-graphs-show-mask-mandates-do-nothing-to-stop-covid/#.X7V-qOpxG2A.twitter
https://libreinfo.world/biden-repond-a-lappel-a-la-resistance-du-conseiller-trump-covid-quest-ce-que-lenfer-est-le-probleme-avec-ces-gars/
https://www.capital.fr/economie-politique/le-conseil-detat-a-courbe-lechine-face-au-gouvernement-pendant-la-crise-sanitaire-1386282
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-18-novembre-2020_4179637.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.cercledroitetliberte.fr/le-jdd-publie-notre-tribune-appelant-au-deconfinement-et-a-defendre-la-vie-sous-tous-ses-aspects/
https://www.youtube.com/watch?v=QEaXOYo035k&;feature=youtu.be
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
Chaque jour qui passe, de nombreuses études scientifiques viennent prouver que le port du masque ne sert à rien, voir qu'il aggrave les choses ! Ceux qui veulent nous faire croire l'inverse sont de purs menteurs ! Il est temps de dire STOP au port de la Muselière !
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://thefederalist.com/2020/10/29/these-12-graphs-show-mask-mandates-do-nothing-to-stop-covid/#.X7V-qOpxG2A.twitter
https://libreinfo.world/biden-repond-a-lappel-a-la-resistance-du-conseiller-trump-covid-quest-ce-que-lenfer-est-le-probleme-avec-ces-gars/
https://www.capital.fr/economie-politique/le-conseil-detat-a-courbe-lechine-face-au-gouvernement-pendant-la-crise-sanitaire-1386282
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-18-novembre-2020_4179637.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.cercledroitetliberte.fr/le-jdd-publie-notre-tribune-appelant-au-deconfinement-et-a-defendre-la-vie-sous-tous-ses-aspects/
https://www.youtube.com/watch?v=QEaXOYo035k&;feature=youtu.be
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