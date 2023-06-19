Si tienes más de 40 años sabes que Raúl dice la verdad

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A los que tenemos una edad no nos puede engañar tan fácilmente con demagogia, adoctrinamiento, mentiras, buenismo barato y palabras huecas.
No nos
pueden engañar porque contradice lo que hemos vivido.
Yo que tengo más edad que Raúl lo suscribo al 100%. Mi padre era electricista sin estudios universitarios trabajando como asalariado. Mi madre era ama de casa. Mi padre compró un chalet en Madrid capital que pagó en unos años y nos dio estudios universitarios a mis dos hermanos y a mí.
Extracto
del video del Equipo F (David Santos y Raúl de Murcia)
https://www.youtube.com/watch?v=Yaow1ZUoF0M