Si tienes más de 40 años sabes que Raúl dice la verdad

A los que tenemos una edad no nos puede engañar tan fácilmente con demagogia, adoctrinamiento, mentiras, buenismo barato y palabras huecas.

No nos pueden engañar porque contradice lo que hemos vivido.

Yo que tengo más edad que Raúl lo suscribo al 100%. Mi padre era electricista sin estudios universitarios trabajando como asalariado. Mi madre era ama de casa. Mi padre compró un chalet en Madrid capital que pagó en unos años y nos dio estudios universitarios a mis dos hermanos y a mí.

Extracto del video del Equipo F (David Santos y Raúl de Murcia)

https://www.youtube.com/watch?v=Yaow1ZUoF0M