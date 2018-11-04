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Aborigeni di 33° grado - Cargo Cult 04 Novembre 2018
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342 views • November 19, 2021
Dal canale AGE OF DISCLOSURE https://youtu.be/Xe4ymhhRYDI
Sveglia!!! *Dal canale russo: https://www.youtube.com/channel/UC2EB0NA_OC8I9KSGj8ULYBw
Categoria
Persone e blog
Brano Supersede
Artista Carbon Based Lifeforms
Album Interloper
Concesso in licenza a YouTube da Record Union (a nome di Leftfield Records); BMG Rights Management, Audiam (Label), Abramus Digital e 3 società di gestione dei diritti musicali
Brano Tree.Some (Remastered)
Artista AES Dana
Album Pollen (Remastered)
Concesso in licenza a YouTube da INgrooves (a nome di Ultimae Records); Audiam (Label) e 5 società di gestione dei diritti musicali
Brano A Carmine Day (Remastered)
Artista AES Dana
Album Pollen (Remastered)
Concesso in licenza a YouTube da INgrooves (a nome di Ultimae Records) e 1 società di gestione dei diritti musicali
Brano Pop Corn
Artista Anarchic System
Album Generation
Autori Gershon Kingsley
Concesso in licenza a YouTube da AntipodesMusicProductions (a nome di Delphine Records S.A.R.L.); UMPI, ARESA e 9 società di gestione dei diritti musicali
Brano PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) - Long Version
Artista Daimaou Kosaka
Album PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)
Concesso in licenza a YouTube da Avex Inc., Ultra Music (a nome di Ultra Records); Broma 16, ASCAP, Exploration Group (Music Publishing) e 19 società di gestione dei diritti musicali
Brano MOS 6581 - Album Version
Artista Carbon Based Lifeforms
Album Hydroponic Garden
Concesso in licenza a YouTube da Record Union (a nome di Leftfield Records); Muserk Rights Management e 5 società di gestione dei diritti musicali
Brano The Last Firstborn
Artista Celldweller
Album Celldweller
Concesso in licenza a YouTube da PositionMusic (Sound Recordings) (a nome di FiXT/Position Music); AMRA, ASCAP, UMPI e 10 società di gestione dei diritti musicali
Brano The Last Firstborn (Remixed by Klayton)
Artista Celldweller
Album Celldweller 10 Year Anniversary
Concesso in licenza a YouTube da PositionMusic (Sound Recordings) (a nome di FiXT/Position Music); UMPI, AMRA, ASCAP e 3 società di gestione dei diritti musicali
Brano Das Ende aller Lügen
Artista Varg
Album Das Ende aller Lügen
Concesso in licenza a YouTube da daredo GmbH (Music), WMG, The Orchard Music (a nome di Napalm Records)
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Sveglia!!! *Dal canale russo: https://www.youtube.com/channel/UC2EB0NA_OC8I9KSGj8ULYBw
Categoria
Persone e blog
Brano Supersede
Artista Carbon Based Lifeforms
Album Interloper
Concesso in licenza a YouTube da Record Union (a nome di Leftfield Records); BMG Rights Management, Audiam (Label), Abramus Digital e 3 società di gestione dei diritti musicali
Brano Tree.Some (Remastered)
Artista AES Dana
Album Pollen (Remastered)
Concesso in licenza a YouTube da INgrooves (a nome di Ultimae Records); Audiam (Label) e 5 società di gestione dei diritti musicali
Brano A Carmine Day (Remastered)
Artista AES Dana
Album Pollen (Remastered)
Concesso in licenza a YouTube da INgrooves (a nome di Ultimae Records) e 1 società di gestione dei diritti musicali
Brano Pop Corn
Artista Anarchic System
Album Generation
Autori Gershon Kingsley
Concesso in licenza a YouTube da AntipodesMusicProductions (a nome di Delphine Records S.A.R.L.); UMPI, ARESA e 9 società di gestione dei diritti musicali
Brano PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) - Long Version
Artista Daimaou Kosaka
Album PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)
Concesso in licenza a YouTube da Avex Inc., Ultra Music (a nome di Ultra Records); Broma 16, ASCAP, Exploration Group (Music Publishing) e 19 società di gestione dei diritti musicali
Brano MOS 6581 - Album Version
Artista Carbon Based Lifeforms
Album Hydroponic Garden
Concesso in licenza a YouTube da Record Union (a nome di Leftfield Records); Muserk Rights Management e 5 società di gestione dei diritti musicali
Brano The Last Firstborn
Artista Celldweller
Album Celldweller
Concesso in licenza a YouTube da PositionMusic (Sound Recordings) (a nome di FiXT/Position Music); AMRA, ASCAP, UMPI e 10 società di gestione dei diritti musicali
Brano The Last Firstborn (Remixed by Klayton)
Artista Celldweller
Album Celldweller 10 Year Anniversary
Concesso in licenza a YouTube da PositionMusic (Sound Recordings) (a nome di FiXT/Position Music); UMPI, AMRA, ASCAP e 3 società di gestione dei diritti musicali
Brano Das Ende aller Lügen
Artista Varg
Album Das Ende aller Lügen
Concesso in licenza a YouTube da daredo GmbH (Music), WMG, The Orchard Music (a nome di Napalm Records)
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
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