Rockefeller Foundation Has Donated 13.5 Millions to Combat Health Missinformation

El Cirujano General Vivek anuncia que la FUNDACIÓN ROCKEFELLER ha donado 13,5 millones de dólares para combatir la "desinformación" sobre la salud.



Además, Vivek pide a las Big Tech que hagan más para monitorear a los estadounidenses y tomen medidas contra los "super difusores de información errónea en redes".



Cada vez más gente despierta del engaño y los psicópatas de la élite eugenista se ven obligados a reforzar las campañas de censura a través de sus fundaciones.



La Fundación Rockefeller, que publicó en 2010 el informe Lockstep que "pronosticaba" una pandemia que llevaría a establecer confinamientos y restricciones a nivel mundial.



¡Esto significa que ya no somos insignificantes para ellos!