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Rockefeller Foundation Has Donated 13.5 Millions to Combat Health Missinformation
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10 views • October 10, 2021
El Cirujano General Vivek anuncia que la FUNDACIÓN ROCKEFELLER ha donado 13,5 millones de dólares para combatir la "desinformación" sobre la salud.
Además, Vivek pide a las Big Tech que hagan más para monitorear a los estadounidenses y tomen medidas contra los "super difusores de información errónea en redes".
Cada vez más gente despierta del engaño y los psicópatas de la élite eugenista se ven obligados a reforzar las campañas de censura a través de sus fundaciones.
La Fundación Rockefeller, que publicó en 2010 el informe Lockstep que "pronosticaba" una pandemia que llevaría a establecer confinamientos y restricciones a nivel mundial.
¡Esto significa que ya no somos insignificantes para ellos!
Además, Vivek pide a las Big Tech que hagan más para monitorear a los estadounidenses y tomen medidas contra los "super difusores de información errónea en redes".
Cada vez más gente despierta del engaño y los psicópatas de la élite eugenista se ven obligados a reforzar las campañas de censura a través de sus fundaciones.
La Fundación Rockefeller, que publicó en 2010 el informe Lockstep que "pronosticaba" una pandemia que llevaría a establecer confinamientos y restricciones a nivel mundial.
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