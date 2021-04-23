Opoe Carla noemt Videre een terreurgroep en belt met politie

Opoe Carla is weer thuis. Haar thuiskomst is niet zo leuk want ze vindt op de mat haar uitnodiging voor vaccinatie waar ze niet aan meedoet en een pakje en dat zou dan afkomstig zijn van, jawel, Videre.

Daar staat een tekst op en in het pakje zit een incontinentieluier. Grappig, dat moeten we toegeven.

Maar wat enorm storend is dat er maar gelijk van uit wordt gegaan dat het echt afkomstig is van ons.

Opoe zegt het al zelf, meestal staan de filmpjes op 'alleen voor vrienden', dus misschien moet opoe maar eens bij haar 'vrienden' te raden gaan?

Opoe zegt tegen de politie: "Ja maar ze weten mijn adres". Een paar minuten later vraagt de politie haar adres en opoe gilt als het ware door de telefoon haar adres, terwijl ze live is op Facebook, openbaar dit keer.



Opoe. We snappen dat alle bedenkingen naar ons wijzen. Er staat immers een Videre oog op en inderdaad hebben we je incontinentiefilmpje geplaatst, dat stond namelijk openbaar.

Maar we kunnen je aanraden om eens langs je vriendenlijstje te lopen. Zijn het je vrienden wel echt? Wij van Videre hebben totaal geen interesse in jouw adres, dat hoeven we ook niet te weten, al heb je het nu zelf wel openbaar op Facebook lopen gooien. Ga je eens afvragen wie nog meer je adres heeft? Lijkt je dat niet handiger?



Videre hackt niet, Videre steelt geen privé filmpjes. Videre benadert in het normale leven geen mensen of gaat als een sukkeltje aan iemands deur staan. Wij bestaan slechts virtueel.

Videre laat zien wat mensen openbaar op internet gooien. Niet alleen Videre weet dat, heel Dumpert staat vol met die filmpjes, wie weet sta je daar ook wel? Maar dat is dan je eigen schuld, je lekt waarschijnlijk onbedoeld informatie en anderen maken daar misbruik van. Ook van de goede naam van Videre dus.



Neem een wijntje, relax en laat het een les zijn, gooi niet alles op internet openbaar!

Oh en namens het gehele Videre collectief: Welkom thuis!