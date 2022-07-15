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ФИЛЬМ “ВЫСШЕЕ БЛАГО”. А ВЫ УВЕРЕНЫ В БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИН? Прививки от опаснейших болезней считаются достижением современной медицины. Однако в последнее время эффективность вакцин всё чаще ставится под сомнение. Долгое время практика введения ослабленных штаммов – возбудителей болезней воспринималась как разумный способ борьбы с инфекциями. Однако побочные действия прививок бывают настолько сильными, что исключают целесообразность введения вакцины. Этот фильм о политике, бизнесе в сфере фармацевтики и тех, чья жизнь изменилась после вакцинации. Предлагаемый фильм не призывает к полному отказу от прививок. Ценность фильма в том, что предоставленная в нем информация побуждает зрителя осознанно подойти к вопросу вакцинации и исследовать тему самостоятельно. Описание: Каждые 20 минут в США врачи диагностируют детский аутизм (дата создания фильма 2011 г.). У каждого шестого американского ребёнка наблюдаются нарушения развития нервной системы. При этом с 1980-х годов количество прививок, которые делают американским детям, увеличилось в 3 раза: с 23 доз вакцин до 69. Многие родители замечают резкое ухудшение здоровья своих малышей сразу после вакцинации. Побочные эффекты от прививок в виде аутизма, инсульта в детские годы, частичного паралича, отставания в развитии и даже летального исхода перестали быть редким исключением. Авторы фильма «Высшее благо» пытаются понять, почему фармацевтические компании США отказываются проводить исследования по воздействию вакцин на детский организм, а американские чиновники закрывают на это глаза. «Джордан был прекрасным малышом. Однако вскоре ему поставили диагноз – аутизм. Врачи сказали, что это врождённое, но мы подумали, что всё дело в лекарствах. Другой доктор решил проверить его кровь на содержание тяжелых металлов. Посмотрев результаты анализов, я увидела, что количество ртути в его крови зашкаливает. Я перепугалась. Я не понимала, откуда взялась ртуть?! Мы проверили краску и воздух на содержание ртути, и даже опилки из нашей мастерской в подвале. Когда мы рассказали об этом нашему педиатру, он сказал, что чтобы найти источник ртути далеко ходить не надо – она содержится в прививках», – рассказывают родители Джордана Милинда и Фред Кинг. И это лишь одна из печальных историй, звучащих в фильме: с такими проблемами сталкиваются множество американских семей. Создатели фильма расскажут, почему в состав прививок входят ртуть и алюминий. Вы узнаете также о результатах научных экспериментов с вакцинами и о манипуляциях властей некоторых штатов, аффилированных с фармацевтическими корпорациями. И родители детей, пострадавших в результате вакцинации, и независимые исследователи призывают к тщательному изучению воздействия вакцин, а также к началу исследований по выявлению у детей генетической или приобретённой предрасположенности к отрицательной реакции на такие препараты. Важнейшие материалы по теме: - Тестирование вакцин на безопасность не соответствуют научному стандарту https://medalternativa.info/entry/testirovanie-vaktsin/ - Правда о вакцинах / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs. Фильм 6. Как фальсифицируются исследования безопасности вакцин https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-vaktsinah-6/ - Почему производители вакцин отказывается проводить клинические испытания с использованием настоящей контрольной группы плацебо https://medalternativa.info/entry/gruppa-platsebo/ - Прививки: анализируем соотношение риска и пользы https://medalternativa.info/entry/privivki-analiziruem/ -