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Thierry Casasnovas - Pandémie, enfermement psychiatrique, mythes vaccinaux et EHPAD
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10 views • June 03, 2020
Import YT 1er juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=eSxWCOFqfyA
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Romain Simenel est chercheur, anthropologue et ethnobiologiste (éthnologie + biologie) à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) depuis 2009.
Il nous apporte ses surprenantes découvertes sur l'extermination des indiens autochtones par une destruction de leur système de santé traditionnel (couverture imprégnée du virus de la variole et interdiction pour eux de se soigner avec les plantes et leurs remèdes traditionnels). Il nous parle aussi des risques d'une dérive d'enfermement psychiatrique amenée doucement par l'OMS.
Romain a travaillé 18 ans au Maroc comme chercheur et travaille depuis 3 ans en Inde du Sud sur l'Ayurveda. Il s'intéresse particulière au rôle de l'expérience sensible aux plantes et aux animaux dans la construction de l'intelligence humaine.
Le rapport de l'ONU "Covid and the need for action on mental health" : ▶https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
Exterminer les indiens par la variole :
▶http://andreboyer.over-blog.com/2017/05/exterminer-les-indiens-par-la-variole.html
Sur Antoine Béchamp et la polémique Pasteur/Berthelot:
▶https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1984x018x002/HSMx1984x018x002x0147.pdf
▶https://medcraveonline.com/IJVV/who-had-their-finger-on-the-magic-of-life---antoine-bechamp-or-louis-pasteur.html
Traduction française de cet article :
▶https://da32ev14kd4yl.cloudfront.net/versioned/regenere/PJ%20mails/Young%20sur%20Bechamp.docx
Le lien vers le rapport de recherche sur Curacao de Romain Simenel dans lequel il évoque le mythe de la vulnérabilité des indigènes :
▶https://exorigins.hypotheses.org/1656
Darwin sur le confinement à son époque : "Ces faits sembleraient indiquer que les effluves d'une certaine quantité d'hommes qui ont été enfermés pendant quelque temps ensemble deviennent un véritable poison pour ceux qui les respirent, et que ce poison devient plus virulent encore si les hommes appartiennent à des races différentes", page 465-466 In Charles Darwin, Voyage d'un naturaliste autour du monde, La Découverte/ Poche, 2003
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▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
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▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/
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Romain a travaillé 18 ans au Maroc comme chercheur et travaille depuis 3 ans en Inde du Sud sur l'Ayurveda. Il s'intéresse particulière au rôle de l'expérience sensible aux plantes et aux animaux dans la construction de l'intelligence humaine.
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