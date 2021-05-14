De, waarheid, nl

Via Jens Patteeuw : Onderstaand twitter bericht van Alexander De Croo toont duidelijk aan wat de agenda is. Zoals de samenzweringsonderzoekers voorspeld hebben. In één jaar tijd zijn we gegaan van "twee weken lockdown om de curve af te vlakken", naar "toon je papieren als je iets wil doen".

We mogen dit nooit toelaten. Iedereen die hier niet mee akkoord gaat moet naar zijn of haar favoriet festival schrijven en aangeven dat we dit absoluut niet accepteren en dat we niet naar het festival zullen gaan als ze hieraan zullen meedoen. Ik heb de organisatie van Graspop aangeschreven, een festival dat ik al sinds 2004 bezoek. En niet meer zal bezoeken als ze hieraan meedoen. Kruip in uw pen!

De coronapas en het massale testen is gewoon een vorm van controle, die bedoeld is verder en verder te gaan. De coronapas zal in de toekomst gebruikt worden als een sociaal kredietsysteem zoals al in China het geval is. In feite is de coronapas AL een sociaal kredietsysteem, want je krijgt voordelen als je de voorschriften van de overheid volgt.

Wie van de organisatoren van de festivals zal durven zijn nek uitsteken? Net zoals Jean Marie Dedecker zijn nek uitsteekt als politicus moeten we ook festivals hebben die de waarden van vrijheid en gelijkheid hoog houden. Ik dacht festivals, muziek, en rock en roll stond voor vrijheid en rebellie tegen overdreven controle van de autoriteiten? Laten we eens zien we de echte ziel van de rock en roll heeft!