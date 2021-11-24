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THEY'RE KILLING US! IT'S A PROGRAM OF ELIMINATION! Aussie Elder CRYING FOR HELP FOR HER PEOPLE!! DEFEND THEM Genocide THEY ARE BEING HUNTED DOWN!
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142 views • November 24, 2021
SEND ME A MESSAGE! PHONE NUMBER RING ME!! MY NUMBER: 0434001158 Journey Mill - Elder CALL HER SHE GAVE OUT HER NUMBER IN THIS VIDEO.
HELP THE AUSSIE ABORIGINE PEOPLE NOW - NOV 25TH, 2021- THEY ARE BEING TORTURED AND TARGETED AND FORCED TO TAKE THE JAB TO KEEP THEIR HOMES!! CALL THE PHONE NUMBER IN THE VIDEO -- CALL THE US WHITE HOUSE AND DEMAND THE US STEP IN TO PROTECT THESE PEOPLE. A FEW C-130's could save them all from this tyranny.
HELP THE AUSSIE ABORIGINE PEOPLE NOW - NOV 25TH, 2021- THEY ARE BEING TORTURED AND TARGETED AND FORCED TO TAKE THE JAB TO KEEP THEIR HOMES!! CALL THE PHONE NUMBER IN THE VIDEO -- CALL THE US WHITE HOUSE AND DEMAND THE US STEP IN TO PROTECT THESE PEOPLE. A FEW C-130's could save them all from this tyranny.
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