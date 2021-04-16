El test PCR y sus efectos secundarios ocultos

El test que además de no servir para lo que se supone que debe servir, además sirve para otros fines ocultos nada agradables. Video subido en Noviembre 2020.

Autor: Juan Torrontegui - https://www.medicinatridimensional.com/



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