El test PCR y sus efectos secundarios ocultos

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El test que además de no servir para lo que se supone que debe servir, además sirve para otros fines ocultos nada agradables. Video subido en Noviembre 2020.
Autor: Juan Torrontegui - https://www.medicinatridimensional.com/
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