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Silvano Trotta - "MASQUARADE" et RÉSISTANCE
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10 views • July 15, 2020
Import YT 13 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Fh3n6jb6FI8
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La mascarade des masques.
Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=zOng6PqNjbk
https://acu2020.org/international/
https://acu2020.org
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6044634/letat-condamne-a-verser-600000-euros-a-une-femme-devenue-narcoleptique-apres-un-vaccin-h1n1.html
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-et-les-respirateurs-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
https://www.lefigaro.fr/sciences/faut-il-rendre-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-20200712
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/agressions-sexuelles-onde-choc-iwas-frappe-corse-1838554.html
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/plus-aucun-cas-de-covid-19-dans-certains-hopitaux-en-belgique-ou-est-en-l-epidemie-chez-nous--1230859.aspx
https://actu.orange.fr/politique/municipales-2020-la-justice-annule-les-resultats-de-l-election-d-une-commune-de-loire-atlantique-magic-CNT000001rAiMZ.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200713_01490827/aarrestation-d-un-pedophile-presume-l-une-des-dix-cibles-prioritaires-mondiales
https://www.lesoir.be/312729/article/2020-07-12/une-etude-reduit-les-espoirs-dun-vaccin-contre-le-coronavirus
https://info-marzahn-hellersdorf.de/coronavirus-la-diminution-du-nombre-danticorps-coronaires-reduit-lespoir-dun-vaccin/
https://www.sudouest.fr/2020/07/12/coronavirus-plus-de-200-000-habitants-d-une-zone-en-catalogne-reconfines-a-domicile-7652919-10997.php
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-pourquoi-la-question-du-masque-obligatoire-se-pose-dans-les-lieux-clos_AN-202007130154.html
https://news.yahoo.com/sunlight-destroys-coronavirus-very-quickly-new-government-tests-find-but-experts-say-pandemic-could-still-last-through-summer-200745675.html?guccounter=1
https://theprint.in/world/bill-gates-warns-of-a-deadlier-pandemic-if-covid-vaccines-go-only-to-the-highest-bidder/459229/
https://www.usine-digitale.fr/article/bill-gates-demissionne-du-conseil-d-administration-de-microsoft-pour-se-consacrer-a-ses-activites-philanthropiques-et-au-coronavirus.N940561
https://www.bfmtv.com/police-justice/darknet-arrestation-en-gironde-d-un-pedophile-presume-l-une-des-dix-cibles-prioritaires-mondiales_AD-202007130173.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causes-deces.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/apres-l-eclatement-du-scandale-de-harcelement-sexuel-ubisoft-doit-revolutionner-son-management-1947898.html
Commentaire : Sabinette Petite
Je travaille avec un masque tous les jours depuis de 11 mai, pour que ma clientèle soit rassurée et que je puisse faire mon chiffre d'affaire, alors que je ne veut pas le porter. C'est un enfer !!
Depuis lundi dernier, je ne le porte plus car je souffre toutes les nuits depuis 1mois, de douleurs dans la cage thoracique par manque d'oxygène!
Je ne veut plus, ni je ne peut plus le porter 😟
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La mascarade des masques.
Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=zOng6PqNjbk
https://acu2020.org/international/
https://acu2020.org
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6044634/letat-condamne-a-verser-600000-euros-a-une-femme-devenue-narcoleptique-apres-un-vaccin-h1n1.html
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-et-les-respirateurs-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
https://www.lefigaro.fr/sciences/faut-il-rendre-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-20200712
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/agressions-sexuelles-onde-choc-iwas-frappe-corse-1838554.html
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/plus-aucun-cas-de-covid-19-dans-certains-hopitaux-en-belgique-ou-est-en-l-epidemie-chez-nous--1230859.aspx
https://actu.orange.fr/politique/municipales-2020-la-justice-annule-les-resultats-de-l-election-d-une-commune-de-loire-atlantique-magic-CNT000001rAiMZ.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200713_01490827/aarrestation-d-un-pedophile-presume-l-une-des-dix-cibles-prioritaires-mondiales
https://www.lesoir.be/312729/article/2020-07-12/une-etude-reduit-les-espoirs-dun-vaccin-contre-le-coronavirus
https://info-marzahn-hellersdorf.de/coronavirus-la-diminution-du-nombre-danticorps-coronaires-reduit-lespoir-dun-vaccin/
https://www.sudouest.fr/2020/07/12/coronavirus-plus-de-200-000-habitants-d-une-zone-en-catalogne-reconfines-a-domicile-7652919-10997.php
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-pourquoi-la-question-du-masque-obligatoire-se-pose-dans-les-lieux-clos_AN-202007130154.html
https://news.yahoo.com/sunlight-destroys-coronavirus-very-quickly-new-government-tests-find-but-experts-say-pandemic-could-still-last-through-summer-200745675.html?guccounter=1
https://theprint.in/world/bill-gates-warns-of-a-deadlier-pandemic-if-covid-vaccines-go-only-to-the-highest-bidder/459229/
https://www.usine-digitale.fr/article/bill-gates-demissionne-du-conseil-d-administration-de-microsoft-pour-se-consacrer-a-ses-activites-philanthropiques-et-au-coronavirus.N940561
https://www.bfmtv.com/police-justice/darknet-arrestation-en-gironde-d-un-pedophile-presume-l-une-des-dix-cibles-prioritaires-mondiales_AD-202007130173.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causes-deces.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/apres-l-eclatement-du-scandale-de-harcelement-sexuel-ubisoft-doit-revolutionner-son-management-1947898.html
Commentaire : Sabinette Petite
Je travaille avec un masque tous les jours depuis de 11 mai, pour que ma clientèle soit rassurée et que je puisse faire mon chiffre d'affaire, alors que je ne veut pas le porter. C'est un enfer !!
Depuis lundi dernier, je ne le porte plus car je souffre toutes les nuits depuis 1mois, de douleurs dans la cage thoracique par manque d'oxygène!
Je ne veut plus, ni je ne peut plus le porter 😟
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