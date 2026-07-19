Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Есть ли риск получить «метку Зверя» (чипирование) через новомодные процедуры, например, ботокс?

03:05 — Вопрос об «Иерархии Любви».

03:37 — Матерь Мира, как Ты Относишься к картинам и портретам, которые были созданы, точнее, вычислены ИИ?

05:35 — Возможно ли, что сама планета и Вселенная разрушит технику Сил Тьмы?

07:08 — Предсказывалось, что из всех трёх, две битвы против тёмных будут словно бы проиграны. В чём будет состоять этот как бы проигрыш?

07:42 — О Картине «Ментальный Союз, или готовность №1».

08:42 — Вопрос о Словах из Поэзии Виктории ПреобРАженской: «...а самый последний возпринят, как Высший Сиятельный Свет!»?

09:40 — Мама, Ты Обучаешь нас, РАзкрывая Знания для 6 и 7 уровня Космического сознания. Но разве можно его развить сейчас в данное время, следуя Твоему Учению?

10:38 — Зависит ли пробуждение или осознанность сознания человеков от земного места Пребывания Матери Мира?

11:21 — Что такое «сверхкосмическое сознание»? Что есть сверх Космоса?

12:22 — О Картине «Мессия».

12:48 — Как правильно держать руки при произношении мантры "Ом"?

13:13 — Вопрос о Схемах из «Науке о Свете и Его Трансформации» (Том 1) стр. 128-130.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 164.



Читает Автор.

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Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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