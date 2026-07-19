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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 164
VictoriaRA
VictoriaRA
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Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Есть ли риск получить «метку Зверя» (чипирование) через новомодные процедуры, например, ботокс?

03:05 — Вопрос об «Иерархии Любви».

03:37 — Матерь Мира, как Ты Относишься к картинам и портретам, которые были созданы, точнее, вычислены ИИ?

05:35 — Возможно ли, что сама планета и Вселенная разрушит технику Сил Тьмы?

07:08 — Предсказывалось, что из всех трёх, две битвы против тёмных будут словно бы проиграны. В чём будет состоять этот как бы проигрыш?

07:42 — О Картине «Ментальный Союз, или готовность №1».

08:42 — Вопрос о Словах из Поэзии Виктории ПреобРАженской: «...а самый последний возпринят, как Высший Сиятельный Свет!»?

09:40 — Мама, Ты Обучаешь нас, РАзкрывая Знания для 6 и 7 уровня Космического сознания. Но разве можно его развить сейчас в данное время, следуя Твоему Учению?

10:38 — Зависит ли пробуждение или осознанность сознания человеков от земного места Пребывания Матери Мира?

11:21 — Что такое «сверхкосмическое сознание»? Что есть сверх Космоса?

12:22 — О Картине «Мессия».

12:48 — Как правильно держать руки при произношении мантры "Ом"?

13:13 — Вопрос о Схемах из «Науке о Свете и Его Трансформации» (Том 1) стр. 128-130.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 164.

Читает Автор.

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► Все Авторские Видео на Bastyon — https://bastyon.com/MDXCENTER

► Статьи, Учение, «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

(см. ОГЛАВЛЕНИЕ всех размещённых Материалов вверху в «Закреплённой публикации») — https://bastyon.com/KPTTVP

Видео на Ютуб — https://youtu.be/vDQacB0XHqs

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! Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ, дата обновления 2026.05.12). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)! Сайт содержит Всю необходимую Информацию для ПреобРАжения сознания и Спасения в Апокалиптический период «последнего времени».

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-164

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

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