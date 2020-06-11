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Silvano Trotta - Un médecin généraliste témoigne - Docteur JJ Erbstein
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5 views • June 11, 2020
Import YT 11 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=uxmFosu0tgo
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Un médecin généraliste face à la crise.
Et les dernières nouvelles de la pandémie...
Commander son livre :
Je ne pouvais pas les laisser mourir !
Le cri d'un généraliste en guerre
Docteur Jean-Jacques Erbstein
https://www.bod.fr/librairie/je-ne-pouvais-pas-les-laisser-mourir-docteur-jean-jacques-erbstein-9782381270401
L'article qui a tout déclenché :
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/04/11/un-medecin-mosellan-constate-l-efficacite-d-un-protocole-a-base-d-azithromycine
Également :
Diffamés sur France 2, les deux médecins mosellans qui testent un protocole de soins saisissent le CSA
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/04/17/diffames-sur-france-2-deux-medecins-mosellans-saisissent-le-csa
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
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